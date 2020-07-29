В Чечне ужесточили масочный режим

ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Власти Чечни усилили контроль над соблюдением санитарных мер и ужесточили масочный режим в связи с незначительным ростом заболеваемости коронавирусом, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
По его словам, в Чечне успешно борются с пандемией, девять медучреждений перепрофилированы под лечение больных COVID-19, есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты.
"Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших", - отметил Кадыров.
По последним данным, в Чечне всего зарегистрировано 2030 случаев заражения коронавирусом, 1348 человек выздоровели, 32 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.