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В Чечне ужесточили масочный режим
Власти Чечни усилили контроль над соблюдением санитарных мер и ужесточили масочный режим в связи с незначительным ростом заболеваемости коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

В Чечне ужесточили масочный режим

21:15 29.07.2020
602
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Власти Чечни усилили контроль над соблюдением санитарных мер и ужесточили масочный режим в связи с незначительным ростом заболеваемости коронавирусом, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
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По его словам, в Чечне успешно борются с пандемией, девять медучреждений перепрофилированы под лечение больных COVID-19, есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты.
"Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших", - отметил Кадыров.
По последним данным, в Чечне всего зарегистрировано 2030 случаев заражения коронавирусом, 1348 человек выздоровели, 32 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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