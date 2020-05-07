В Крыму введут обязательный масочный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая, с 12 мая в регионе вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Так как у нас фактическая работа началась с 5 мая, первый инкубационный период будет 18 числа, чтобы мы оценили последствия выхода на работу большого числа людей – все предприятия и виды деятельности, которые озвучим в конце (заседания – ред.), приступают к работе с 18 числа. При этом с 12 мая вводится масочный режим в общественных местах", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Введение повсеместного масочного режима с 12 мая с учетом постепенно открывающихся новых сфер предпринимательской деятельности ранее предложила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
Сроки самоизоляции для жителей республики действуют до 11 мая, все прибывающие на полуостров с 1 мая и не имеющие в Крыму регистрации или собственности, обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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