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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:29
https://ria.ru/20200507/1571073568.html
В Крыму введут обязательный масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570616946_0:166:3072:1894_1036x0_80_0_0_be17b679865895f7b74a36bd67c27fd6.jpg
РИА Новости

В Крыму введут обязательный масочный режим

10:26 07.05.2020 (обновлено: 10:29 07.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте
Женщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая, с 12 мая в регионе вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Так как у нас фактическая работа началась с 5 мая, первый инкубационный период будет 18 числа, чтобы мы оценили последствия выхода на работу большого числа людей – все предприятия и виды деятельности, которые озвучим в конце (заседания – ред.), приступают к работе с 18 числа. При этом с 12 мая вводится масочный режим в общественных местах", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Введение повсеместного масочного режима с 12 мая с учетом постепенно открывающихся новых сфер предпринимательской деятельности ранее предложила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
Сроки самоизоляции для жителей республики действуют до 11 мая, все прибывающие на полуостров с 1 мая и не имеющие в Крыму регистрации или собственности, обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)Республика КрымСевастопольОбщество
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