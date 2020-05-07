В Крыму введут обязательный масочный режим

"Так как у нас фактическая работа началась с 5 мая, первый инкубационный период будет 18 числа, чтобы мы оценили последствия выхода на работу большого числа людей – все предприятия и виды деятельности, которые озвучим в конце (заседания – ред.), приступают к работе с 18 числа. При этом с 12 мая вводится масочный режим в общественных местах", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.