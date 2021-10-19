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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755259955.html
Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом
Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021
Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом
Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил министр... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:43
2021-10-19T18:42
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
татьяна голикова
антон силуанов
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам."Мы и в прошлом году, и в этом году оказывали дополнительную поддержку системе здравоохранения, в прошлом году мы использовали и остатки, которые накопились и в этом году дополнительно уже выделяли ресурсы более 80 миллиардов рублей. Будут ли дополнительные транши поддержки системы ОМС? Будут. Мы сейчас вместе с Минздравом просчитали необходимые объемы и готовим предложения в правительство - это будет более 50 миллиардов рублей", - добавил Силуанов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах объявить выходные уже с 23 октября. В прошлый раз нерабочие дни вводились по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой на период между майскими праздниками - с 1 до 10 мая.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем неделей ранее. Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом отмечается в течение последних 5 недель на фоне сезонного распространения ОРВИ и гриппа.Во вторник оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, за последние сутки подтверждено 1 015 смертей пациентов с коронавирусом. Это новый максимум за все время пандемии. За весь период по России умерло 225 325 человек. Кроме того, за сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов.
https://ria.ru/20211019/biznes-1755205572.html
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россия, коронавирус в россии, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), татьяна голикова, антон силуанов, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:43 19.10.2021 (обновлено: 18:42 19.10.2021)
 
Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом

Силуанов: Россия тратит на борьбу с коронавирусом около 3,6 миллиарда рублей в день

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 миллиарда рублей в день", - сказал Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога".
Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.
"Мы и в прошлом году, и в этом году оказывали дополнительную поддержку системе здравоохранения, в прошлом году мы использовали и остатки, которые накопились и в этом году дополнительно уже выделяли ресурсы более 80 миллиардов рублей. Будут ли дополнительные транши поддержки системы ОМС? Будут. Мы сейчас вместе с Минздравом просчитали необходимые объемы и готовим предложения в правительство - это будет более 50 миллиардов рублей", - добавил Силуанов.
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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем неделей ранее. Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом отмечается в течение последних 5 недель на фоне сезонного распространения ОРВИ и гриппа.
Во вторник оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, за последние сутки подтверждено 1 015 смертей пациентов с коронавирусом. Это новый максимум за все время пандемии. За весь период по России умерло 225 325 человек. Кроме того, за сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов.
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