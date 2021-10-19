https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755259955.html

Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом

Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021

Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом

Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил министр... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:43

2021-10-19T17:43

2021-10-19T18:42

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

татьяна голикова

антон силуанов

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам."Мы и в прошлом году, и в этом году оказывали дополнительную поддержку системе здравоохранения, в прошлом году мы использовали и остатки, которые накопились и в этом году дополнительно уже выделяли ресурсы более 80 миллиардов рублей. Будут ли дополнительные транши поддержки системы ОМС? Будут. Мы сейчас вместе с Минздравом просчитали необходимые объемы и готовим предложения в правительство - это будет более 50 миллиардов рублей", - добавил Силуанов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах объявить выходные уже с 23 октября. В прошлый раз нерабочие дни вводились по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой на период между майскими праздниками - с 1 до 10 мая.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем неделей ранее. Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом отмечается в течение последних 5 недель на фоне сезонного распространения ОРВИ и гриппа.Во вторник оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, за последние сутки подтверждено 1 015 смертей пациентов с коронавирусом. Это новый максимум за все время пандемии. За весь период по России умерло 225 325 человек. Кроме того, за сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов.

https://ria.ru/20211019/biznes-1755205572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), татьяна голикова, антон силуанов, здоровье - общество, коронавирус covid-19