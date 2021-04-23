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В России утвердили расписание ОГЭ
В России утвердили расписание ОГЭ
В Рособрнадзоре назвали даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:46
2021-04-23T18:46
2021-04-23T20:58
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Рособрнадзоре назвали даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах.Он продлится с 24 мая по 2 июля с учетом резервных сроков. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Экзамены пройдут в следующие дни:Резервные даты предусмотрены 8 и 30 июня для экзамена по русскому языку и 16 июня и 2 июля для экзамена по математике.Русский язык можно будет пересдать 3 и 13 сентября, математику — 6 и 15 сентября.
https://sn.ria.ru/20210423/ege-1729585447.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество