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В России утвердили расписание ОГЭ
В России утвердили расписание ОГЭ
В Рособрнадзоре назвали даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:46
2021-04-23T20:58
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Рособрнадзоре назвали даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах.Он продлится с 24 мая по 2 июля с учетом резервных сроков. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Экзамены пройдут в следующие дни:Резервные даты предусмотрены 8 и 30 июня для экзамена по русскому языку и 16 июня и 2 июля для экзамена по математике.Русский язык можно будет пересдать 3 и 13 сентября, математику — 6 и 15 сентября.
https://sn.ria.ru/20210423/ege-1729585447.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

В России утвердили расписание ОГЭ

18:46 23.04.2021 (обновлено: 20:58 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Рособрнадзоре назвали даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах.
Он продлится с 24 мая по 2 июля с учетом резервных сроков. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Экзамены пройдут в следующие дни:
  • 24 и 25 мая — русский язык;
  • 27 и 28 мая — математика.
Резервные даты предусмотрены 8 и 30 июня для экзамена по русскому языку и 16 июня и 2 июля для экзамена по математике.
Русский язык можно будет пересдать 3 и 13 сентября, математику — 6 и 15 сентября.
Конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
10:44
Рособрнадзор не видит предпосылок для изменения расписания ЕГЭ
 
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