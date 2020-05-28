В Нижегородской области возобновятся богослужения в присутствии прихожан

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Богослужения во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии в присутствии прихожан возобновляются с 1 июня при обязательном ношении масок, сообщает пресс-служба епархии.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.