В Нижегородской области возобновятся богослужения в присутствии прихожан

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Богослужения во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии в присутствии прихожан возобновляются с 1 июня при обязательном ношении масок, сообщает пресс-служба епархии.
Ранее по предписанию регионального управления Роспотребнадзора было принято решение о закрытии храмов для посещения прихожанами с 15 по 19 апреля, затем запрет был продлен до 30 апреля, потом – до 11 мая, а позже – до 31 мая. На протяжении 1,5 месяцев богослужения совершались при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых было необходимо.
"С 1 июня возобновляется совершение богослужений во всех храмах Нижегородской области с участием прихожан. В храмах с площадью молельного зала не более 400 квадратных метров может находиться не более одного человека на один квадратный метр, в храмах с площадью молельного зала более 400 квадратных метров могут присутствовать до 100 человек", - говорится в сообщении.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при посещении храмов необходимо носить маски и обрабатывать руки антисептиком, соблюдать меры социального дистанцирования. Прихожанам старше 65 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано молиться дома. "Не допускается доступ прихожан в храмы и монастыри, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до завершения противоэпидемических мероприятий", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.
На территории Нижегородской области зафиксировано 8963 случая коронавирусной инфекции. 84 человека умерли. 3260 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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