В Брянской области введут масочный режим

БРЯНСК, 6 мая - РИА Новости. Власти Брянской области с 7 мая введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в Брянской области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. Очередные изменения в постановление о введении режима повышенной готовности подписаны в среду.
"С 7 мая 2020 года жители Брянской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования", - говорится в сообщении
Уточняется, что жители региона будут обязаны носить маски на улицах, во время посещения всех объектов розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях.
По данным на утро 6 мая в Брянской области коронавирус подтвержден у 1367 человек. Умерли 14 пациентов. Выздоровели 369 человек.
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