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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:56
https://ria.ru/20200506/1571046854.html
В Брянской области введут масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Брянской области введут масочный режим

17:56 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
БРЯНСК, 6 мая - РИА Новости. Власти Брянской области с 7 мая введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в Брянской области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. Очередные изменения в постановление о введении режима повышенной готовности подписаны в среду.
"С 7 мая 2020 года жители Брянской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования", - говорится в сообщении
Уточняется, что жители региона будут обязаны носить маски на улицах, во время посещения всех объектов розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях.
По данным на утро 6 мая в Брянской области коронавирус подтвержден у 1367 человек. Умерли 14 пациентов. Выздоровели 369 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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