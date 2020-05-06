В Брянской области введут масочный режим

БРЯНСК, 6 мая - РИА Новости. Власти Власти Брянской области с 7 мая введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией , сообщает в среду областное правительство.

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в Брянской области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. Очередные изменения в постановление о введении режима повышенной готовности подписаны в среду.

"С 7 мая 2020 года жители Брянской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования", - говорится в сообщении

Уточняется, что жители региона будут обязаны носить маски на улицах, во время посещения всех объектов розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях.

По данным на утро 6 мая в Брянской области коронавирус подтвержден у 1367 человек. Умерли 14 пациентов. Выздоровели 369 человек.