https://ria.ru/20210716/kod-1741530157.html

В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов

В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов

С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:31

2021-07-16T13:31

2021-07-16T23:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, эта мера выполнила свою задачу — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Он подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.Собянин сообщил, что более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц.Как уточнил в беседе с РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, предприятия сами смогут решить, пользоваться системой QR-кодов или нет. В случае отказа им необходимо соблюдать все антиковидные ограничения.Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.Также с понедельника в столице:В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более полугода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741537349.html

москва

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"Отменяем обязательные QR-коды" – Собянин об антиковидных мерах в ресторанах столицы С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 2021-07-16T13:31 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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