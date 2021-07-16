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В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов
В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов
С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:31
2021-07-16T13:31
2021-07-16T23:53
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коронавирус в россии
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сергей собянин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, эта мера выполнила свою задачу — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Он подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.Собянин сообщил, что более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц.Как уточнил в беседе с РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, предприятия сами смогут решить, пользоваться системой QR-кодов или нет. В случае отказа им необходимо соблюдать все антиковидные ограничения.Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.Также с понедельника в столице:В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более полугода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
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"Отменяем обязательные QR-коды" – Собянин об антиковидных мерах в ресторанах столицы
С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
2021-07-16T13:31
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PT0M46S
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва
13:31 16.07.2021 (обновлено: 23:53 16.07.2021)
В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил систему QR-кодов в кафе и ресторанах с 19 июля
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, эта мера выполнила свою задачу — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Он подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.
Собянин сообщил, что более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц.
Как уточнил в беседе с РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, предприятия сами смогут решить, пользоваться системой QR-кодов или нет. В случае отказа им необходимо соблюдать все антиковидные ограничения.
Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.
Также с понедельника в столице:
—снимут запрет на работу по ночам заведений общепита;
—разрешат мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при соблюдении эпидемиологических требований;
—откроют детские игровые комнаты;
—возобновят работу фуд-кортов.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19
, переболели им не более полугода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области
.