Сотни тысяч православных дождались самого главного

Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мечта сотен тысяч православных москвичей сбылась: столичные храмы спустя два месяца открылись для мирян. Многолюдные службы состоялись на Троицу и Духов день. О том, как верующие вышли из карантина и отметили праздники, — в материале РИА Новости.

"Как в первый раз"

Эмоции прихожан умещаются в одну фразу: "Дождались!" Наконец-то можно пойти в церковь, исповедаться и причаститься. Хотя еще месяц назад казалось, что это случится нескоро.

На радостях богомольцы двинулись в храмы с раннего утра воскресенья. В Покровском монастыре на Таганке богослужение началось около девяти, а в собор Воскресения Словущего уже не попасть.

Люди по привычке подходят к паперти и поднимаются по ступенькам. Но у входа их встречает охранник в перчатках и медицинской маске черного цвета. "В храм нельзя!" — громко произносит он.

Пришедшие в замешательстве: их в притворе столпилось больше десятка. Не все знают о новых правилах Роспотребнадзора: количество молящихся ограничено четырьмя квадратными метрами на человека, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Поэтому на службе прихожане так и стоят — примерно в полутора метрах друг от друга. Все в масках. И все практически неподвижны. Обычно на больших праздничных службах кто-то подходит к иконам, кто-то стремится поставить свечки перед определенными образами, а кто-то пытается протиснуться поближе к алтарю, чтобы лучше слышать священников или разглядеть детали богослужения. Другие сосредотачиваются на пении хора и встают поближе к клиросу.

На этот раз все не так. Лишь изредка из здания выходят люди. Когда это происходит, монастырский охранник оглядывает храм. А потом поворачивается к столпившимся в притворе: "Братья и сестры, кто из вас пришел на службу?" В ответ десяток поднятых рук.

"А кто будет причащаться?" — лишь одна робко вытянутая рука. Этот прихожанин и попадает внутрь.

Большинство москвичей пришли сюда, конечно же, поклониться мощам блаженной Матроны Московской. Примерно за час после начала службы к святыне образовалась очередь — очень длинная с учетом дистанции.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь к мощам Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы. 7 июня 2020 © РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь к мощам Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы. 7 июня 2020

Много народу и на исповедь. Священники выслушивают всех на улице, каждый в маске и перчатках. Заканчивают лишь к концу службы — уж больно много желающих.

"Я все это время дома молилась, чтобы поскорее попасть в храм на исповедь и причастие. Ведь это очень важно для христианина. Вот-вот вынесут чашу, я вся дрожу от волнения, как будто первый раз", — говорит прихожанка Людмила Ильина.

Большинство верующих причащались тоже на улице. Обряд проходил с поправкой на санитарные нормы, рекомендованные патриархией еще в марте. Верующим не вытирали губы специальным красным платом и не давали целовать чашу. Вместо этого монахини протягивали одноразовые бумажные салфетки. А традиционную после причастия запивку раздавали в одноразовых стаканчиках.

"Лучше, чем на Пасху"

Аналогичная картина наблюдалась во многих московских храмах, что неудивительно, ведь день Святой Троицы очень чтят в России.

Священнослужители подготовились к наплыву верующих: традиционно многолюдный праздник совпал с ослаблением карантина.

Из оставшихся мер — рекомендация людям старше 65 лет воздержаться от походов на службу. А ведь эта категория составляет немалую часть молящихся.

"Мы попросили прихожан по возможности распределить время посещений церкви на Троицу", — говорит настоятель Сергиевского храма в Солнцево священник Александр Волков. Поэтому в понедельник, когда православные отмечают день Святого Духа, в его храме было не меньше людей, чем накануне. По церковному уставу вся неделя после Троицы — праздничная. А в этом году тем более.

"В последний раз я была на службе два с половиной месяца назад. В понедельник впервые с начала марта причастилась. В этом году праздник ощущается острее. Даже на Пасху не было так радостно", — признается москвичка Анна Серова.

Новые условия

Радость верующих не омрачают даже ограничения. Они довольно быстро приспособились к новым условиям — молитве в масках и перчатках на расстоянии друг от друга.

"Ношение масок сейчас обязательно в метро, в других общественных местах. Поэтому трудно себе представить, что человек придет в храм, а маску при этом с собой не возьмет", — сказал в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, московские приходы хорошо подготовились к службам в необычных обстоятельствах: в каждом храме рассчитана максимальная вместимость, нанесена специальная разметка. Многие установили колонки для трансляции богослужений на улицу.