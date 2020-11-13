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В Москве приостановят работу музеев
В Москве приостановят работу музеев
Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года приостанавливают свою работу, говорится в приказе министра культуры... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:10
2020-11-13T22:10
2020-11-13T22:47
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года приостанавливают свою работу, говорится в приказе министра культуры России Ольги Любимовой."Руководителям находящихся на территории Москвы организаций (музеи, музеи-заповедники, организации, осуществляющие выставочную деятельность) <...> приостановить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях, а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций", — отмечается в документе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга любимова, москва, общество