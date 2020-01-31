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Коронавирус пришел в Россию. Зафиксированы 2 случая
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РИА Новости
Коронавирус пришел в Россию. Зафиксированы 2 случая
Коронавирус пришел в Россию. Двое заболевших выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба – граждане Китая. Случаи заражения также зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии. ВОЗ объявила международный режим ЧС.
2020-01-31T21:34+0300
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PT2M02S

Коронавирус пришел в Россию. Зафиксированы 2 случая

21:34 31.01.2020 (обновлено: 21:42 31.01.2020)
25748
Коронавирус пришел в Россию. Двое заболевших выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба – граждане Китая. Случаи заражения также зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии. ВОЗ объявила международный режим ЧС.
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