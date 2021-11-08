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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757988291.html
В некоторых регионах России продлили нерабочие дни
В некоторых регионах России продлили нерабочие дни - РИА Новости, 08.11.2021
В некоторых регионах России продлили нерабочие дни
Нерабочие дни продлятся еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября. Такое решение приняли главы... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T00:33
2021-11-08T11:55
распространение коронавируса
общество
челябинская область
томская область
андрей никитин (политик)
новгородская область
курская область
смоленская область
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни продлятся еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября. Такое решение приняли главы этих субъектов федерации, исходя из ситуации с COVID-19 в своем регионе.Новгородская областьГубернатор Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в Новгородской области, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной.Там сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев.Томская областьГубернатор Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной.С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.Челябинская областьПо решению оперативного штаба режим нерабочих дней в регионе продлили до 12 ноября включительно.До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.До 14 ноября на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.Курская областьГубернатор Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней — до 12 ноября включительно.Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.Смоленская областьРежим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно.Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.В России с 30 октября по 7 ноября на федеральном уровне объявили нерабочие дни, чтобы разорвать цепочки заболеваемости COVID-19. При этом губернаторы вправе продлевать этот период в зависимости от ситуации с коронавирусом в том или ином регионе.
https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html
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общество, челябинская область, томская область, андрей никитин (политик), новгородская область, курская область, смоленская область, москва, алексей островский, сергей жвачкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:33 08.11.2021 (обновлено: 11:55 08.11.2021)
 
В некоторых регионах России продлили нерабочие дни

В пяти российских регионах продлили режим нерабочих дней из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик в ковидном отделении больницы
Медик в ковидном отделении больницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни продлятся еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября. Такое решение приняли главы этих субъектов федерации, исходя из ситуации с COVID-19 в своем регионе.

Новгородская область

Губернатор Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в Новгородской области, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной.
Там сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев.

Томская область

Губернатор Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной.
С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.
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Челябинская область

По решению оперативного штаба режим нерабочих дней в регионе продлили до 12 ноября включительно.
До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.
До 14 ноября на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
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Курская область

Губернатор Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней — до 12 ноября включительно.
Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.
Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.
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18 июня, 12:41

Смоленская область

Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно.
Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.
В России с 30 октября по 7 ноября на федеральном уровне объявили нерабочие дни, чтобы разорвать цепочки заболеваемости COVID-19. При этом губернаторы вправе продлевать этот период в зависимости от ситуации с коронавирусом в том или ином регионе.
 
Распространение коронавирусаОбществоЧелябинская областьТомская областьАндрей Никитин (политик)Новгородская областьКурская областьСмоленская областьМоскваАлексей ОстровскийСергей ЖвачкинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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