В Самарской области ввели масочный режим

САМАРА, 29 апр – РИА Новости. Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
"С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Как уточнили в оперштабе, жители Самарской области будут обязаны надевать маску при выходе из дома, носить ее на улице, а также в общественных местах и общественном транспорте. Контроль за исполнением режима будут осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Отмечается также, что с 30 апреля аптеки и торговые сети региона будут обеспечены достаточным количеством одноразовых и многоразовых средств защиты.
В Самарской области зафиксировано 327 случаев коронавируса, 33 человека выздоровели, пятеро скончались.
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