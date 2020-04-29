В Самарской области ввели масочный режим

Как уточнили в оперштабе, жители Самарской области будут обязаны надевать маску при выходе из дома, носить ее на улице, а также в общественных местах и общественном транспорте. Контроль за исполнением режима будут осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Отмечается также, что с 30 апреля аптеки и торговые сети региона будут обеспечены достаточным количеством одноразовых и многоразовых средств защиты.