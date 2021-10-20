https://ria.ru/20211020/zdravookhranenie-1755365841.html
Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения
Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения - РИА Новости, 20.10.2021
Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения в стране работает с очень большой нагрузкой. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:12
2021-10-20T12:12
2021-10-20T12:21
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения в стране работает с очень большой нагрузкой."Система работает с очень большой нагрузкой, очень большой, поэтому основная задача - снизить количество заболевших, увеличить количество вакцинированных", - сказал он журналистам."Порядка 600-650 тысяч", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько медицинских работников задействованы в оказании помощи. По его словам, не надо проверять, сколько больных система может выдержать.
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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:12 20.10.2021 (обновлено: 12:21 20.10.2021)
Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения
Мурашко: система здравоохранения работает с очень большой нагрузкой