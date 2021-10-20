https://ria.ru/20211020/zdravookhranenie-1755365841.html

Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения

Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения - РИА Новости, 20.10.2021

Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения в стране работает с очень большой нагрузкой. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:12

2021-10-20T12:12

2021-10-20T12:21

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общество

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михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения в стране работает с очень большой нагрузкой."Система работает с очень большой нагрузкой, очень большой, поэтому основная задача - снизить количество заболевших, увеличить количество вакцинированных", - сказал он журналистам."Порядка 600-650 тысяч", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько медицинских работников задействованы в оказании помощи. По его словам, не надо проверять, сколько больных система может выдержать.

https://ria.ru/20211019/covid-19-1755177191.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии