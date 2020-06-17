Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ, приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия школьников. Как ранее отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, это нужно, чтобы отработать технические и организационные моменты.
Расписание ЕГЭ:
—3 июля — география, литература, информатика;
—6 и 7 июля — русский язык;
—10 июля — профильная математика;
—13 июля — история, физика;
—16 июля — обществознание, химия;
—20 июля — биология, письменная часть иностранных языков;
—22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.
Кроме того, 24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.
Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.
Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.
Премьер-министр Михаил Мишустин 11 июня постановил выдать аттестаты всем выпускникам девятых и одиннадцатых классов этого года без сдачи экзаменов.
С этими результатами школьники смогут поступить в средние учебные заведения.
Те, кто планирует продолжить образование в вузе, при необходимости смогут сдать ЕГЭ.
В другом совместном приказе два ведомства утвердили особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.
Так, школьники смогут изменить выбранные предметы и сроки сдачи. Для этого нужно не позднее чем за неделю до даты экзамена подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона.
Если в субъекте на один предмет зарегистрируется слишком большое количество участников для того, чтобы можно было выполнить санитарно-эпидемиологические нормы, комиссия сможет назначить дополнительную дату из числа резервных.
Также отмечается, что сдать экзамены в резервные дни основного периода ЕГЭ смогут те, кто пропустил первоначальную дату по уважительной причине, у кого совпали сроки по разным предметам, а также выпускники, у кого удовлетворили апелляцию.
В дополнительный период сдать экзамены смогут только те участники, которые по уважительным причинам не приняли участие в экзаменах в дни основного периода.