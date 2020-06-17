Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Преподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике

Так, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия школьников. Как ранее отмечал министр просвещения Сергей Кравцов , это нужно, чтобы отработать технические и организационные моменты.

Расписание ЕГЭ:

— 3 июля — география, литература, информатика; 3 июля — география, литература, информатика; — 6 и 7 июля — русский язык; 6 и 7 июля — русский язык; — 10 июля — профильная математика; 10 июля — профильная математика; — 13 июля — история, физика; 13 июля — история, физика; — 16 июля — обществознание, химия; 16 июля — обществознание, химия; — 20 июля — биология, письменная часть иностранных языков; 20 июля — биология, письменная часть иностранных языков; — 22 и 23 июля — устная часть иностранных языков. 22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.

Кроме того, 24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.

Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 июня постановил выдать аттестаты всем выпускникам девятых и одиннадцатых классов этого года без сдачи экзаменов.

С этими результатами школьники смогут поступить в средние учебные заведения.

Те, кто планирует продолжить образование в вузе, при необходимости смогут сдать ЕГЭ.

В другом совместном приказе два ведомства утвердили особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.

Так, школьники смогут изменить выбранные предметы и сроки сдачи. Для этого нужно не позднее чем за неделю до даты экзамена подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона.

Если в субъекте на один предмет зарегистрируется слишком большое количество участников для того, чтобы можно было выполнить санитарно-эпидемиологические нормы, комиссия сможет назначить дополнительную дату из числа резервных.

Также отмечается, что сдать экзамены в резервные дни основного периода ЕГЭ смогут те, кто пропустил первоначальную дату по уважительной причине, у кого совпали сроки по разным предметам, а также выпускники, у кого удовлетворили апелляцию.