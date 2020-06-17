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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ, приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:32
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

15:52 17.06.2020 (обновлено: 17:32 17.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПреподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
Преподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ, приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия школьников. Как ранее отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, это нужно, чтобы отработать технические и организационные моменты.
Расписание ЕГЭ:
3 июля — география, литература, информатика;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология, письменная часть иностранных языков;
22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.
Кроме того, 24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.
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Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.
Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.
Премьер-министр Михаил Мишустин 11 июня постановил выдать аттестаты всем выпускникам девятых и одиннадцатых классов этого года без сдачи экзаменов.
С этими результатами школьники смогут поступить в средние учебные заведения.
Те, кто планирует продолжить образование в вузе, при необходимости смогут сдать ЕГЭ.
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В другом совместном приказе два ведомства утвердили особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.
Так, школьники смогут изменить выбранные предметы и сроки сдачи. Для этого нужно не позднее чем за неделю до даты экзамена подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона.
Если в субъекте на один предмет зарегистрируется слишком большое количество участников для того, чтобы можно было выполнить санитарно-эпидемиологические нормы, комиссия сможет назначить дополнительную дату из числа резервных.
Также отмечается, что сдать экзамены в резервные дни основного периода ЕГЭ смогут те, кто пропустил первоначальную дату по уважительной причине, у кого совпали сроки по разным предметам, а также выпускники, у кого удовлетворили апелляцию.
В дополнительный период сдать экзамены смогут только те участники, которые по уважительным причинам не приняли участие в экзаменах в дни основного периода.
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