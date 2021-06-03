https://ria.ru/20210603/ege-1735496188.html

Баллы ЕГЭ по химии: шкала перевода и проходной порог в 2021 году

Баллы ЕГЭ по химии 2021: шкала перевода баллов в таблицах

Баллы ЕГЭ по химии: шкала перевода и проходной порог в 2021 году

РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:02

2021-06-03T19:02

2021-06-03T19:02

россия

единый государственный экзамен (егэ)

химия

образование - общество

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Баллы ЕГЭ по химии – это оценки, которые выставляются за выполнение заданий на аттестации. Что в 2021 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных во вторичные (тестовые) в таблицах – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2021 по химииБаллы ЕГЭ в 2021 по химии – это оценки, которые выставляются искусственным интеллектом и экспертами участнику аттестации за каждый правильный ответ в работе. Количество проходных баллов ежегодно устанавливается соответствующим приказом Рособрнадзора.Первичный баллВо время проверки работы сначала выставляется первичный балл. Это предварительная оценка ЕГЭ, которую получают при суммировании числа правильных ответов. У каждого из них есть свой определенный коэффициент.По первичному баллу в вуз не поступают, сначала его нужно перевести во вторичный, он же тестовый.Тестовый баллТестовый балл – это итоговый результат ЕГЭ. Его выставляют по 100-балльной системе оценивания.Первичный балл переводится во вторичный по специальной шкале, которая оформляется в таблице.Таблица перевода баллов ЕГЭПеревод баллов по химии в оценкиС 2008 года баллы ЕГЭ по всем предметам не переводят в пятибалльную систему. Однако итоги экзамена по химии баллы можно условно интерпретировать в школьные оценки по таблице Распределение баллов за каждое задание по химииНа ЕГЭ по химии в 2021 году можно получить по 1 баллу - за 1-6, 11-15, 19-21, 26-29 задания, по 2 балла — 7-10, 16-18, 22-25, 30 и 31 задания, 3 балла – за 35, по 4 балла – за 32 и 34, 5 баллов – за 33. Всего - 60 баллов. Во вторичные, то есть тестовые баллы переводится общая сумма баллов, полученных за экзамен.Минимальные и максимальные баллы по химииМинимальная сумма баллов ЕГЭ по химии в 2021 году: первичных - 12, тестовых для поступления в некоторые вузы страны - 36, тестовых для поступления в вузы Минобрнауки - 39.Максимальная сумма баллов ЕГЭ по химии в 2021 году - 60 первичных и 100 тестовых.

https://ria.ru/20210601/ege-1735146248.html

https://na.ria.ru/20210531/yagtu-1734887319.html

https://ria.ru/20210601/ege-1734978741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый государственный экзамен (егэ), химия, образование - общество