Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576836280.html
В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на удаленку
Единичные случаи перехода на дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом зафиксированы в РФ, заявил замминистра просвещения... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:40
2020-09-06T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576561752_0:0:820:461_1400x0_80_0_0_1f8ac9abbf91ca6c6a78d546f1b553f0.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Единичные случаи перехода на дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом зафиксированы в РФ, заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовтаельном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть... Именно такие случаи пока, слава богу, единичные", - заявил Глушко в эфире радио <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.Он уточнил, что случаи перехода есть <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> - "одна школа целиком перешла на такой формат обучения", в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение. По словам Глушко, дозированный переход позволяет регионам решать технические проблемы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
А как вы себе представляете разделить класс на три? И соответственно количество учителей на один класс будет три, вместо одного? А на всю школу сколько учителей тогда нужно будет?
14
Реально никаких мер по защите детей в школах не предпринято. Как было по 30 человек в классах, так и остались. Как обычно чиновники ТОЛЬКО "мониторят" ситуацию, что тоже вызывает сомнение.
11
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576561752_205:0:820:461_1400x0_80_0_0_6bfff549c231cf14058873cf4d2db85d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на удаленку

11:40 06.09.2020 (обновлено: 12:27 06.09.2020)
12163
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Учебный класс . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Единичные случаи перехода на дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом зафиксированы в РФ, заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
"Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовтаельном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть... Именно такие случаи пока, слава богу, единичные", - заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Он уточнил, что случаи перехода есть Свердловской области - "одна школа целиком перешла на такой формат обучения", в Забайкальском крае есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение. По словам Глушко, дозированный переход позволяет регионам решать технические проблемы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
5309130
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
Популярные комментарии
А как вы себе представляете разделить класс на три? И соответственно количество учителей на один класс будет три, вместо одного? А на всю школу сколько учителей тогда нужно будет?
6 сентября, 12:53
pp1887261
810104
Реально никаких мер по защите детей в школах не предпринято. Как было по 30 человек в классах, так и остались. Как обычно чиновники ТОЛЬКО "мониторят" ситуацию, что тоже вызывает сомнение.
6 сентября, 12:51
СДСтрана Дураков
520004
Рекомендуем
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Названа главная проблема российских школ во время пандемии
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала самые страшные болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спрогнозировал приговор суда
Артист Владимир Винокур
Винокур объяснил, почему прервали его с Петросяном концерт в Сочи
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
Алексей Навальный
Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Виды Пензы
В Пензе нашли живым пропавшего восьмиклассника
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Рената Литвинова опубликовала "предельно честное" фото в купальнике
Рыба в фольге
Названы девять самых полезных для сердца продуктов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния