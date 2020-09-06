https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576836280.html

В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на удаленку

Единичные случаи перехода на дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом зафиксированы в РФ, заявил замминистра просвещения... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:40

2020-09-06T11:40

2020-09-06T12:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Единичные случаи перехода на дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом зафиксированы в РФ, заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовтаельном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть... Именно такие случаи пока, слава богу, единичные", - заявил Глушко в эфире радио <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.Он уточнил, что случаи перехода есть <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> - "одна школа целиком перешла на такой формат обучения", в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение. По словам Глушко, дозированный переход позволяет регионам решать технические проблемы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

p1887261 А как вы себе представляете разделить класс на три? И соответственно количество учителей на один класс будет три, вместо одного? А на всю школу сколько учителей тогда нужно будет? 14

Страна Дураков Реально никаких мер по защите детей в школах не предпринято. Как было по 30 человек в классах, так и остались. Как обычно чиновники ТОЛЬКО "мониторят" ситуацию, что тоже вызывает сомнение. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество