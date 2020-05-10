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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:39
https://ria.ru/20200510/1571238627.html
В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571067695_71:0:1209:640_1036x0_80_0_0_2157923c61ca1f89763c640e2c63ea6f.jpg
РИА Новости

В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра

10:39 10.05.2020
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© РИА НовостиРоссияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
© РИА Новости
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы с Бали и Кипра в Россию планируются в воскресенье, сообщил Минкомсвязь.
Так, 10 мая ожидаются перелеты Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва и Ларнака - Москва.
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Рейсов на 11 мая в графике не значится.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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