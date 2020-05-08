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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:09
https://ria.ru/20200508/1571165732.html
В Калининградской области введут масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Калининградской области введут масочный режим

15:09 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил журналистам в пятницу губернатор Антон Алиханов.
Режим самоизоляции, введенный в Калининградской области 31 марта, продолжит действовать до 11 мая включительно. С 29 апреля в регионе открылись промышленные магазины, имеющие отдельный вход, которые работают с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.
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"В качестве гарантированного изменения - это введение масочного режима, будем просить надевать маски не только в магазинах, во всех общественных местах, но и выходить на улицу сразу с маской. Это обусловлено тем, что очень много инфицированных людей, которые являются носителями коронавирусной инфекции, при этом никаких проявлений у них нет", - сказал Алиханов.
По словам губернатора, парикмахерские, салоны красоты, как и было заявлено ранее, смогут начать работу с 12 мая. Он отметил, что детские сады как минимум две недели продолжат работать в режиме дежурных групп, количество которых будет увеличено. Власти намерены постепенно расширять список отраслей, которые смогут возобновить работу.
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По данным на 8 мая, в Калининградской области на COVID-19 обследовали 25,2 тысячи человек. Выявлено 637 случаев заражения (38 за последние сутки), из них 169 человек выздоровели, 11 скончались, остается под медицинским наблюдением 2081 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
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