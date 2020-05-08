В Калининградской области введут масочный режим

КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая из-за угрозы распространения коронавируса , сообщил журналистам в пятницу губернатор Антон Алиханов

Режим самоизоляции, введенный в Калининградской области 31 марта, продолжит действовать до 11 мая включительно. С 29 апреля в регионе открылись промышленные магазины, имеющие отдельный вход, которые работают с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.

"В качестве гарантированного изменения - это введение масочного режима, будем просить надевать маски не только в магазинах, во всех общественных местах, но и выходить на улицу сразу с маской. Это обусловлено тем, что очень много инфицированных людей, которые являются носителями коронавирусной инфекции, при этом никаких проявлений у них нет", - сказал Алиханов.

По словам губернатора, парикмахерские, салоны красоты, как и было заявлено ранее, смогут начать работу с 12 мая. Он отметил, что детские сады как минимум две недели продолжат работать в режиме дежурных групп, количество которых будет увеличено. Власти намерены постепенно расширять список отраслей, которые смогут возобновить работу.

По данным на 8 мая, в Калининградской области на COVID-19 обследовали 25,2 тысячи человек. Выявлено 637 случаев заражения (38 за последние сутки), из них 169 человек выздоровели, 11 скончались, остается под медицинским наблюдением 2081 человек.