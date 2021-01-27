https://ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594731470.html

Собянин отменил часть ограничений в Москве

Собянин отменил часть ограничений в Москве

Московские власти смягчили часть ограничений по коронавирусу, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:00

2021-01-27T09:00

2021-01-27T10:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московские власти смягчили часть ограничений по коронавирусу, сообщается на сайте мэрии.Перевод 30 процентов сотрудников столичных предприятий на удаленку теперь становится рекомендацией. При этом в силе остается требование онлайн-режима для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.Также отменяется запрет на работу клубов, баров и ресторанов ночью. Ранее заведения не могли принимать посетителей с одиннадцати часов вечера до шести часов утра. Требования по рассадке и другие санитарные предписания Роспотребнадзора для общепита остаются в силе.По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация улучшается. В течение последней недели число новых случаев заражения в Москве не превышало двух-трех тысяч в день, а количество госпитализаций снизилось на тысячу. В стационарах для пациентов с COVID-19 впервые с лета прошлого года свободна половина коек.С 22 января в столице снова работают музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Театры, кинотеатры и концертные залы получили возможность продавать до 50 процентов билетов вместо 25. Власти также сняли ограничения по работе детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах. В очном формате могут учиться студенты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, общество