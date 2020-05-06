Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T21:24
https://ria.ru/20200506/1571056471.html
В Карачаево-Черкесии введут масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

В Карачаево-Черкесии введут масочный режим

21:24 06.05.2020
1250
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 6 мая - РИА Новости. "Масочный" режим вводится в Карачаево-Черкесии с 7 мая, согласно новым правилам жители региона должны носить маски в общественных местах, сообщает оперативный штаб региона.
"В соответствии с указом главы региона жители Карачаево-Черкесии и граждане, прибывающие из-за рубежа и регионов России, должны носить маски во всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу. Это касается не только работников этих организаций, но и всех граждан. Для соблюдения режима достаточно использование гигиенической маски", - говорится в сообщении.
Комар
6 мая, 17:09Распространение нового коронавируса
Профессор оценил вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров
Отмечается, что эти дополнения о введении "масочного" режима были внесены на основании предписания главного санитарного врача КЧР Сергея Бескакотова. Контроль за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, добавили в штабе.
По данным на среду, в регионе выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 457 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 41 человек выздоровел, двое - скончались, 223 человека госпитализированы и получают лечение в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
010016
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья оценил возможные сроки выхода из режима самоизоляции
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат ГД считает, что борьба с общей угрозой не сможет сплотить мир
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Дмитрий Босов
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть миллиардера
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии инфекционного центра в Новой Москве
Собянин объявил о сохранении режима самоизоляции в Москве после 12 мая
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния