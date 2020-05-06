В Карачаево-Черкесии введут масочный режим

ПЯТИГОРСК, 6 мая - РИА Новости. "Масочный" режим вводится в Карачаево-Черкесии с 7 мая, согласно новым правилам жители региона должны носить маски в общественных местах, сообщает оперативный штаб региона.
"В соответствии с указом главы региона жители Карачаево-Черкесии и граждане, прибывающие из-за рубежа и регионов России, должны носить маски во всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу. Это касается не только работников этих организаций, но и всех граждан. Для соблюдения режима достаточно использование гигиенической маски", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти дополнения о введении "масочного" режима были внесены на основании предписания главного санитарного врача КЧР Сергея Бескакотова. Контроль за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, добавили в штабе.
По данным на среду, в регионе выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 457 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 41 человек выздоровел, двое - скончались, 223 человека госпитализированы и получают лечение в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.