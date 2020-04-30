В Краснодарском крае ввели масочный режим

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Все жители региона без исключения обязаны ходить в медицинских масках, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Вместе с Роспотребнадзором принято решение о том, чтобы с сегодняшнего дня в крае действовал масочный режим, это жесткие требования, которые теперь устанавливаются. То мы просили одеть маску, а теперь имеем право требовать. Всех, кто появился на улице, кто пришел в магазин, на работу. Все должны быть в масках без исключения", - заявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба в четверг.
При этом вице-губернатор края Василий Швец уточнил, что пока не во всех аптеках есть достаточное количество масок, однако предприятия региона наращивают их производство, и по большей части край масками обеспечен.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая.
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