https://ria.ru/20211018/zapret-1754987698.html
Россия разрешила въезд родственникам иностранцев, проживающих в стране
Россия разрешила въезд родственникам иностранцев, проживающих в стране - РИА Новости, 18.10.2021
Россия разрешила въезд родственникам иностранцев, проживающих в стране
Россия снимает "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:52
2021-10-18T10:52
2021-10-18T10:53
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия снимает "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД России.В размещённом сообщении указывается, что "Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)"."К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители", -поясняется в сообщении.Консульский департамент уточнил, что "въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и так далее) или установление опеки (попечительства)"."Кроме того, напоминаем о том, что в случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо (которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в Российской Федерации) должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику",- добавили в департаменте МИД.Там напомнили, что "работа над внесением соответствующих изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р была инициирована по линии МИД России по итогам обобщения многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких родственников"."Отмечаем, что до внесения указанных изменений возможность въехать в Российскую Федерацию имели только члены семей российских граждан", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20211008/podkhod-1753674789.html
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общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:52 18.10.2021 (обновлено: 10:53 18.10.2021)
Россия разрешила въезд родственникам иностранцев, проживающих в стране
Россия сняла "антиковидный" запрет на въезд родным иностранцев, проживающих в стране
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия
снимает "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, говорится в Telegram-канале
консульского департамента МИД России.
В размещённом сообщении указывается, что "Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)".
"К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители", -поясняется в сообщении.
Консульский департамент уточнил, что "въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и так далее) или установление опеки (попечительства)".
"Кроме того, напоминаем о том, что в случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо (которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в Российской Федерации) должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику",- добавили в департаменте МИД.
Там напомнили, что "работа над внесением соответствующих изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р была инициирована по линии МИД России по итогам обобщения многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких родственников".
"Отмечаем, что до внесения указанных изменений возможность въехать в Российскую Федерацию имели только члены семей российских граждан", - заключили в МИД РФ.