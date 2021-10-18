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Россия разрешила въезд родственникам иностранцев, проживающих в стране

Россия разрешила въезд родственникам иностранцев, проживающих в стране - РИА Новости, 18.10.2021

Россия разрешила въезд родственникам иностранцев, проживающих в стране

Россия снимает "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:52

2021-10-18T10:52

2021-10-18T10:53

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия снимает "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД России.В размещённом сообщении указывается, что "Антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)"."К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители", -поясняется в сообщении.Консульский департамент уточнил, что "въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и так далее) или установление опеки (попечительства)"."Кроме того, напоминаем о том, что в случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо (которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в Российской Федерации) должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику",- добавили в департаменте МИД.Там напомнили, что "работа над внесением соответствующих изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р была инициирована по линии МИД России по итогам обобщения многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких родственников"."Отмечаем, что до внесения указанных изменений возможность въехать в Российскую Федерацию имели только члены семей российских граждан", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20211008/podkhod-1753674789.html

https://ria.ru/20211015/ssha-1754826912.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии