Как пригласить иностранца в Россию: процедура, сроки и основные ошибки
Приглашение в Россию
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. При планировании поездки иностранца в РФ и оформлении визы необходимо предоставить приглашение в Россию. Что необходимо сделать гражданину, чтобы ему не отказали в выдаче приглашения, чем отличается частный вызов от гуманитарного, категории физических и юридических лиц, которые могут сделать приглашение для въезда в нашу страну - в материале РИА Новости.
Приглашение в Россию
Приглашение – это документ, необходимый для получения российской визы. Пригласительное письмо должна оформить принимающая сторона. Такая бумага нужна иностранцам, которые планируют поездку в РФ с целью учебы, работы, туризма или посещения своих родственников или друзей.
"В настоящее время существуют ограничения по оформлению приглашений для иностранцев большинства стран, но есть и исключения, которые утверждены Распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р (в ред. от 25.12.2021) “О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений”", - комментирует Наталья Расторгуева, эксперт сервиса “Контур.Отель”.
Как выглядит
Приглашения для иностранцев в Российскую Федерацию отличаются содержанием и типом визы, для которой они оформляются. Но все они имеют равную значимость.
25 июня 2013, 20:55Россияне смогут проще и быстрее оформить приглашение иностранцуДокументы на приглашение иностранца можно подавать теперь через единый портал госсуслуг. Там же можно следить за ходом предоставления этой госуслуги. Сроки оформления приглашения на въезд в Россию (на основании которого иностранец сможет получить визу) сокращаются с 30 до 20 дней.
Содержание
Приглашение должно содержать следующую информацию:
- —фамилия и имя иностранного гостя;
- —дата рождения;
- —место рождения;
- —пол;
- —номер и дата документа, удостоверяющего личность;
- —цель планируемой поездки;
- —предполагаемый срок пребывания в РФ;
- —предполагаемые маршруты посещения городов РФ;
- —фамилия и имя приглашающего, его адрес и место жительства или наименование приглашающей организации и ее адрес;
- —номер и дата выдачи приглашения;
- —срок действия приглашения.
Кто может оформить приглашение
Приглашение для иностранцев в Россию могут оформить следующие категории физических и юридических лиц:
- —граждане РФ с постоянным местом жительства, в том числе и ИП;
- —иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ;
- —высококвалифицированные специалисты (ВКС). Важный нюанс - эта категория может оформлять приглашение в РФ только для членов семьи;
- —юрлица, зарегистрированные в РФ и вставшие на учет в органах Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ;
- —российские юрлица, а также представительства и филиалы иностранных коммерческих компаний, имеющие аккредитацию в РФ.
- —организации в сфере науки и образования, здравоохранения, имеющие государственную аккредитацию.
- —физкультурно-спортивные некоммерческие организации РФ в случае привлечения ими ВКС.
Выдача оформленных путевок в туристическом агентстве
Цели визита
Выбор в пользу физического или юридического лица, которому необходимо оформить приглашение, зависит от целей визита иностранного гостя:
- 1Частное (гостевое) приглашение. Такое документ часто называют "вызовом". Его могут оформить граждане России или иностранцы с видом на жительство. Представитель РФ в таком случае берет на себя ответственность за обеспечение гостю комфорта во время визита. Срок пребывания по такому приглашению составляет от трёх до шести месяцев.
- 2Учеба. Приглашение оформляется учебным заведением на три месяца с возможностью продлить его на весь период обучения.
- 3Работа. Приглашение на въезд в РФ в таком случае делает компания. Она должна быть аккредитована ГУВМ МВД. Работодателем выступает российская фирма или филиал иностранной компании. Такой вызов оформляется на весь срок действия договора (если он не превышает трех лет).
- 4Туризм. В этом случае приглашение оформляют зарегистрированные в Едином Реестре туроператоров России туристические агентства с личным номером соответствия. Виза выдается на один или два месяца.
- 5Бизнес. Приглашением занимается организация из России, которая является инициатором приезда иностранца. Допустимое время пребывания гостя в РФ – не более 90 дней в каждые 180 дней.
- 6Гуманитарное приглашение. Предназначено для тех, кто планирует поездку в РФ для участия в спортивных, научных, общественно-политических мероприятиях. Приглашение оформляют организаторы таких мероприятий из России. Допустимое время пребывания – не более 90 дней в каждые 180 дней.
Формы приглашения
Приглашение для иностранца в РФ может быть представлено в двух формах:
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- 1Бумажный бланк от ГУВМ МВД. Приглашение в такой форме считается оригиналом. Внешний вид документа одинаковый для всех типов приглашения. На сегодняшний день такую форму практически не выдают, так как электронный вариант считается более актуальным. Несмотря на то, что электронная версия имеет меньше данных, она полностью заменяет бумажный бланк от МВД.
- 2Электронное приглашение. Такая форма документа отправляется по электронной почте. Иностранный гость должен распечатать бумаги и приложить к остальным документам, необходимым для оформления визы.
Главное отличие электронного приглашения от бумажного бланка МВД – наличие зашифрованной в штрих-коде информации. В консульстве сканируют штрих-код и по базе данных находят все необходимые данные.
Как оформить
Чтобы оформить приглашение, необходимо собрать пакет документов и подать его в профильное подразделение МВД..
Где оформлять приглашение
Оформить приглашение можно двумя способами:
- 1Лично обратиться в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД и предоставить необходимые документы.
- 2Подать документы в электронном виде и получить электронное приглашение через портал "Госуслуги" ( в разделе "паспорта регистрация" выбрав услугу "Приглашения на въезд в Российскую Федерацию").
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Необходимые документы
Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, выделил перечень документов, необходимых для оформления приглашения:
- 1Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия (срок не менее шести месяцев с даты заезда);
- 2Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Россию (если подается лично, нужно предоставить в двух экземплярах);
- 3Гарантийное письмо о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в России, предоставляется приглашающей стороной;
- 4Документы, подтверждающие возможность выполнения вышеуказанных обязательств.
- 5Квитанция об оплате госпошлины - 800 рублей (предоставляется по желанию).
Правила заполнения ходатайства
При заполнении ходатайства прежде всего нужно обратить внимание на четкость почерка и на сам текст. Не допускаются ошибки, исправления, аббревиатуры (кроме официальных) или сокращения. Фамилия и имя гостя пишутся кириллицей и латиницей, также они должны соответствовать написанию в паспорте.
Если с гражданином в страну планируют приехать его дети, в ходатайство необходимо внести их ФИО, дату рождения, пол и гражданство.
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В пункте "Место получения визы" нужно указать город и страну, где иностранный гражданин будет подавать заявление на визу. Этот вопрос стоит обсудить с гостем заранее. Нередки случаи, когда в документе была указана столица, а иностранному гостю было удобнее обращаться в визовый центр, находящийся по соседству. Поэтому вызов не принимался, так как в документе было указано другое место подачи.
Также важно, чтобы срок действия паспорта гостя был больше срока нахождения в Российской Федерации. Этот фактор часто становится причиной отказа въезда в страну.
Сроки
"В основном срок оформления приглашения составляет 20 рабочих дней, но могут быть и иные сроки: 14 рабочих дней для высококвалифицированных специалистов, три — при наличии обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника и др.", - поясняет Наталья Расторгуева.
Эксперты рекомендуют начинать собирать документы для оформления визы за два месяца до планируемой поездки. Это минимизирует риски, так как будет время их переделать (при необходимости)и отправить, а также получить визу в российском консульстве. Время оформления визы зависит от страны, из которой выезжает иностранец.
Билеты на самолет лучше не покупать до получения приглашения. Как только оно будет на руках, можно планировать поездку и подавать документы в консульство для оформления визы.
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Стоимость
Госпошлина за оформление приглашения составляет 800 рублей, при оплате через сайт "Госуслуги" — 560 рублей.
Особенности оформления для разных категорий
"Юридические лица, которые хотят оформить приглашение для деловой поездки в РФ иностранцу из Евросоюза, могут сделать это на фирменном бланке организации. Требования к содержанию перечислены в статье 4 "Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза"(заключено в г. Сочи 25.05.2006). При этом для ряда стран Евросоюза пока действуют коронавирусные ограничения.
В 2021 году были внесены изменения в ст. 25.6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно им в некоторых случаях иностранцы, имеющие близких родственников в РФ, могут получить визу для въезда в РФ без оформления приглашений. Им достаточно предоставить в консульство заявление от родственника и документы, подтверждающие родство. Если оригиналов нет, копии должны быть заверены нотариально", - поясняет Наталья Расторгуева.
Причины отказа
"Сотрудники МВД могут отказать в приеме документов (пп. 37–37.8 регламента) из-за ошибок, недостоверных сведений, просроченных документов, исчерпания квоты и т.д. Также отказать в оформлении приглашения могут по основаниям, указанным в пп. 39-39.12 регламента", - комментирует Наталья Расторгуева, эксперт сервиса Контур.Отель.
Зона паспортного контроля
Эксперты выделяют самые частые причины отказа:
- —подача поддельных документов и (или) сообщение ложных сведений о себе или о приглашаемом иностранном гражданине;
- —истечение срока действия документа, удостоверяющего личность приглашающей стороны, на дату принятия документов или срок менее шести месяцев;
- —запрет иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию;
- —отсутствие какого-либо документа или ошибки в них;
- —неуплата заявителем госпошлины;
- —в представленных документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова;
- —отсутствие у приглашающей стороны согласования органа федеральной службы безопасности, дающего право на въезд на территорию, куда требуется специальное разрешение.