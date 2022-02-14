https://ria.ru/20220214/priglashenie-1772801833.html

Как пригласить иностранца в Россию: процедура, сроки и основные ошибки

Приглашение для иностранца в Россию: как сделать и оформить, сроки, документы

Как пригласить иностранца в Россию: процедура, сроки и основные ошибки

При планировании поездки иностранца в РФ и оформлении визы необходимо предоставить приглашение в Россию. Что необходимо сделать гражданину, чтобы ему не... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:23

2022-02-14T21:23

2022-02-14T21:23

иностранцы в россии

мигранты

россия

евросоюз

снг

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. При планировании поездки иностранца в РФ и оформлении визы необходимо предоставить приглашение в Россию. Что необходимо сделать гражданину, чтобы ему не отказали в выдаче приглашения, чем отличается частный вызов от гуманитарного, категории физических и юридических лиц, которые могут сделать приглашение для въезда в нашу страну - в материале РИА Новости.Приглашение в РоссиюПриглашение – это документ, необходимый для получения российской визы. Пригласительное письмо должна оформить принимающая сторона. Такая бумага нужна иностранцам, которые планируют поездку в РФ с целью учебы, работы, туризма или посещения своих родственников или друзей.Как выглядитПриглашения для иностранцев в Российскую Федерацию отличаются содержанием и типом визы, для которой они оформляются. Но все они имеют равную значимость.СодержаниеПриглашение должно содержать следующую информацию:Кто может оформить приглашениеПриглашение для иностранцев в Россию могут оформить следующие категории физических и юридических лиц:Цели визитаВыбор в пользу физического или юридического лица, которому необходимо оформить приглашение, зависит от целей визита иностранного гостя:Формы приглашенияПриглашение для иностранца в РФ может быть представлено в двух формах:Главное отличие электронного приглашения от бумажного бланка МВД – наличие зашифрованной в штрих-коде информации. В консульстве сканируют штрих-код и по базе данных находят все необходимые данные.Как оформитьЧтобы оформить приглашение, необходимо собрать пакет документов и подать его в профильное подразделение МВД..Где оформлять приглашениеОформить приглашение можно двумя способами:Необходимые документыВиталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, выделил перечень документов, необходимых для оформления приглашения:Правила заполнения ходатайстваПри заполнении ходатайства прежде всего нужно обратить внимание на четкость почерка и на сам текст. Не допускаются ошибки, исправления, аббревиатуры (кроме официальных) или сокращения. Фамилия и имя гостя пишутся кириллицей и латиницей, также они должны соответствовать написанию в паспорте.Если с гражданином в страну планируют приехать его дети, в ходатайство необходимо внести их ФИО, дату рождения, пол и гражданство.В пункте "Место получения визы" нужно указать город и страну, где иностранный гражданин будет подавать заявление на визу. Этот вопрос стоит обсудить с гостем заранее. Нередки случаи, когда в документе была указана столица, а иностранному гостю было удобнее обращаться в визовый центр, находящийся по соседству. Поэтому вызов не принимался, так как в документе было указано другое место подачи.Также важно, чтобы срок действия паспорта гостя был больше срока нахождения в Российской Федерации. Этот фактор часто становится причиной отказа въезда в страну.СрокиЭксперты рекомендуют начинать собирать документы для оформления визы за два месяца до планируемой поездки. Это минимизирует риски, так как будет время их переделать (при необходимости)и отправить, а также получить визу в российском консульстве. Время оформления визы зависит от страны, из которой выезжает иностранец.Билеты на самолет лучше не покупать до получения приглашения. Как только оно будет на руках, можно планировать поездку и подавать документы в консульство для оформления визы.СтоимостьГоспошлина за оформление приглашения составляет 800 рублей, при оплате через сайт "Госуслуги" — 560 рублей.Особенности оформления для разных категорий"Юридические лица, которые хотят оформить приглашение для деловой поездки в РФ иностранцу из Евросоюза, могут сделать это на фирменном бланке организации. Требования к содержанию перечислены в статье 4 "Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза"(заключено в г. Сочи 25.05.2006). При этом для ряда стран Евросоюза пока действуют коронавирусные ограничения.В 2021 году были внесены изменения в ст. 25.6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно им в некоторых случаях иностранцы, имеющие близких родственников в РФ, могут получить визу для въезда в РФ без оформления приглашений. Им достаточно предоставить в консульство заявление от родственника и документы, подтверждающие родство. Если оригиналов нет, копии должны быть заверены нотариально", - поясняет Наталья Расторгуева.Причины отказаЭксперты выделяют самые частые причины отказа:

https://ria.ru/20130625/945725420.html

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html

https://ria.ru/20200723/1574809314.html

https://ria.ru/20210825/vizy-1747151450.html

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иностранцы в россии, мигранты, россия, евросоюз, снг, министерство внутренних дел рф (мвд россии)