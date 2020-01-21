Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

"У нас седьмая статья Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям. <...> Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример <...> — как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом", — сказал Краевой.