Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T18:09+0300
https://ria.ru/20200121/1563677410.html
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/156365/86/1563658646_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_a4687abb4846ae7257b3c173f6f73a75.jpg
РИА Новости

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

15:51 21.01.2020 (обновлено: 18:09 21.01.2020)
158824
© AFP 2019 / Nicolas AsfouriЖенщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
Женщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
© AFP 2019 / Nicolas Asfouri
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Вчера, 11:38
Роспотребнадзор разработал тесты для выявления нового коронавируса
Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, посвященный биологической безопасности страны. На рассмотрении документа депутаты спросили у представителя Минздрава, какие именно биоугрозы стоят перед Россией.

"У нас седьмая статья Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям. <...> Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример <...> — как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом", — сказал Краевой.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй), при этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. По предварительной информации, возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Среди начальных симптомов — повышение температуры и кашель.
Медицинское оборудование
15 января, 07:43
В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Всего по состоянию на 20 января зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек умерли.
Вирус распространился за пределы Китая — в Южную Корею, Японию и Таиланд. Пекин официально подтвердил, что 2019-nCoV передается от человека к человеку.
Жители Москвы в защитных масках
Вчера, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
18143515335140
Обсудить 21
Распространение нового коронавирусакоронавирусыМинистерство здравоохранения РФКитайРоссияОбщество
Популярные комментарии
А что Минздрав предлагает делать по предотвращению угрозы от нового коронавируса? Что-то конкретное есть что сказать или как всегда?
21 января, 16:38
Владимир Белогорский
6100008
Еще какая угроза при таком то здравоохранении.А что минздрав предлагает предпринят не чего не говорят.
21 января, 16:40
с старый прапор
56100010
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Путин назначил Михаила Мурашко министром здравоохранения
Жители Москвы в защитных масках
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Жители Пекина в защитных медицинских масках
В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Таблетки
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Ольга Бузова
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Халил Арсланов
Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве
Юрий Чайка
Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников
Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния