Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
"У нас седьмая статья Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям. <...> Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример <...> — как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом", — сказал Краевой.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй), при этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. По предварительной информации, возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Среди начальных симптомов — повышение температуры и кашель.
15 января, 07:43В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Всего по состоянию на 20 января зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек умерли.
Вирус распространился за пределы Китая — в Южную Корею, Японию и Таиланд. Пекин официально подтвердил, что 2019-nCoV передается от человека к человеку.