Госдума приняла в I чтении законопроект о биологической безопасности

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, посвященный биологической безопасности страны.

Документ призван восполнить правовой пробел в законодательстве.

Он регулирует вопросы охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты животных и растений, охраны окружающей среды.

Проект закона определяет основные биологические угрозы и организацию защиты от них.

Кроме того, в законопроекте отражены полномочия федеральных и региональных органов в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций.

"Речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих нас нечувствительными к антибиотикам. Это крайне важная проблема", — сказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, долгое время все антибиотики продавались в аптеках свободно, что привело к повальному бесконтрольному самолечению.

Он добавил, что также речь идет и о защите населения от угроз террористического характера, так как в стране находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.

"Есть объекты, где хранятся образцы страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов. А какую опасность представляют бесконтрольные археологические и палеонтологические раскопки? Мы должны быть уверены, что защищены от всего этого", — пояснил депутат.