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Госдума приняла в I чтении законопроект о биологической безопасности
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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении законопроект о биологической безопасности

15:58 21.01.2020 (обновлено: 16:31 21.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, посвященный биологической безопасности страны.
Документ призван восполнить правовой пробел в законодательстве.
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Он регулирует вопросы охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты животных и растений, охраны окружающей среды.
Проект закона определяет основные биологические угрозы и организацию защиты от них.
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Кроме того, в законопроекте отражены полномочия федеральных и региональных органов в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций.

"Речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих нас нечувствительными к антибиотикам. Это крайне важная проблема", — сказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, долгое время все антибиотики продавались в аптеках свободно, что привело к повальному бесконтрольному самолечению.
Он добавил, что также речь идет и о защите населения от угроз террористического характера, так как в стране находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.
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"Есть объекты, где хранятся образцы страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов. А какую опасность представляют бесконтрольные археологические и палеонтологические раскопки? Мы должны быть уверены, что защищены от всего этого", — пояснил депутат.

Он отметил, что для выявления и предупреждения угрозы создадут специальные центры мониторинга. Кроме того, будут определены зоны контроля. Парламентарий добавил, что для такой работы нужно сформировать законодательную базу.
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