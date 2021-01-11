https://ria.ru/20210111/muzei-1592527914.html

Музеи Петербурга возобновили работу

Музеи Петербурга возобновили работу

Музеи Петербурга, которые не принимали посетителей с 30 декабря по 10 января на фоне ограничений по коронавирусу, в понедельник возобновляют работу. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:33

2021-01-11T10:33

2021-01-11T10:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Музеи Петербурга, которые не принимали посетителей с 30 декабря по 10 января на фоне ограничений по коронавирусу, в понедельник возобновляют работу.В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Северной столице с 30 декабря по 10 января были закрыты для посетителей музеи, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Также была приостановлена работа театров, которым в рамках смягчения мер по COVID-19 впоследствии разрешили принимать зрителей с 7 января при условии, что залы могут быть заполнены максимум на 25%.Согласно информации на сайте Ледового дворца, который является самой крупной спортивно-концертной площадкой Петербурга, в январе здесь запланированы только хоккейные матчи. Два ближайших массовых концерта – это выступления легендарной группы "Кино", которые назначены на 13-14 февраля. В официальных аккаунтах группы пока нет информации об их переносе в связи с эпидемиологической ситуацией.В Петербурге в период новогодних каникул продолжали работать кинотеатры при условии предельной заполняемости залов 25%. Согласно материалам городского комитета по культуре, это ограничение сохраняется до 15 января. При этом киносеансы численностью более 50 человек необходимо согласовывать с комитетом. Также с городским культурным ведомством согласовываются и остальные зрелищные мероприятия, где ожидается свыше 50 зрителей.

https://ria.ru/20201210/hermitage-1588553872.html

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новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, государственный русский музей, ленинградский зоопарк, санкт-петербург