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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:37
https://ria.ru/20200609/1572656730.html
В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска
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РИА Новости

В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска

00:24 09.06.2020 (обновлено: 10:37 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва постепенно возвращается к нормальной жизни, со вторника для передвижения на транспорте уже не нужны пропуска и всем, включая пожилых и людей с хроническими заболеваниями, можно свободно выходить из дома.
В столице, наконец, открываются парикмахерские, салоны красоты, в полном объеме начинает работать каршеринг, а театры снова могут проводить репетиции.
Об этом накануне сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как заявил он в своем личном блоге, уже несколько недель пандемия коронавируса в городе идет на спад, количество госпитализаций и новых случаев заражения снижается, Москва готова к серьезным изменениям.
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Отмена самоизоляции

Со вторника отменяются два самых главных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропуска.
Также в прошлое уходит график прогулок, который продержался в столице чуть больше недели — с 1 июня. Как ранее отмечал мэр, он вводился до 14 июня в тестовом режиме: требовалось сделать плавный переход от режима самоизоляции, чтобы на улицах резко не образовывались толпы.
Поскольку с разрешением на прогулки эпидемиологическая ситуация в городе не ухудшилась, были приняты более радикальные решения, сообщает мэр.
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Теперь все жители, включая москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. У льготных категорий граждан снова заработали социальные карты для поездок на общественном транспорте, которые блокировали на период самоизоляции.
Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдали домашний режим дольше всех, им запретили выходить на улицу еще 26 марта, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. А уже с 30 марта режим изоляции на дому ввели для всех москвичей, независимо от возраста.
Покидать квартиру разрешалось только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку. Также выйти из дома можно было, чтобы выгулять домашнего питомца и выбросить мусор.
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Кроме того, с 15 апреля власти ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте. Изначально их существовало три вида: рабочий, который автоматически продлевался на период действия режима, однодневный для посещения медучреждений, выдававшийся неограниченное количество раз в течение недели, и однодневный пропуск для личных целей, получить который можно было только два раза в неделю.
Позднее появились спецпропуска для волонтеров и пропуска для посещения МФЦ.

Кладбища

Также со вторника отменяются ограничения на посещение городских кладбищ, которые закрыли с начала апреля.
Попасть на ритуальные объекты можно было для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.
В период ограничений ГБУ "Ритуал" оказывало ряд новых услуг — например, дистанционное посещение захоронения, дистанционное возложение цветов и дистанционная уборка территории.
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Каршеринг

Все ограничения сняли и с каршеринга. Его работу приостановили с 13 апреля, позже, 25 мая, часть мер отменили: разрешили арендовать машину, но на срок не меньше пяти дней с последующей обязательной дезинфекцией.
Теперь автомобиль снова можно взять на любое время. При этом, как отмечает пресс-служба столичного департамента транспорта, машины продолжат дезинфицировать. Также сохраняется требование о ношении масок и перчаток как водителями, так и пассажирами.

Парикмахерские и салоны красоты

Еще одно долгожданное для москвичей нововведение вторника: возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты, которые относились к предприятиям сферы услуг с большим риском распространения коронавируса из-за близкого контакта клиента и сотрудника.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, эти организации должны соблюдать жесткий режим обработки помещений, а также всех контактных поверхностей и инструментов.
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Помимо этого, посетители и работники должны быть обеспечены антисептиками.
Также для работников обязательно ношение средств индивидуальной защиты, всем сотрудникам на входе необходимо измерять температуру, интервал между посетителями — минимум 20 минут, а оказание услуг должно осуществляться с соблюдением социальной дистанции.
Кроме того, со вторника с соблюдением необходимых санитарных требований вновь заработают фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.
К своей обычной деятельности вернутся и общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Репетиции возобновят театры, концертные организации и цирки.
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Масочный режим

При этом, как отмечает мэр, несмотря на снятие ряда ограничений, москвичам все еще следует вести себя осторожно и соблюдать режим самосохранения, то есть не пренебрегать социальной дистанцией, масками и перчатками.
С 1 июня масочный и перчаточный режим даже ужесточили. Маски необходимо носить при любом выходе из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом. Причем на работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте нужно дополнительно использовать перчатки.
В случае, если человек работает в кабинете один, он может не носить средства защиты, во всех остальных случаях нужны и маска, и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Собянин , ты в какой реальности живёшь , в Москве уже пробки как 2недели , спальные районы вовсю гуляют уже давно
9 июня, 00:52
SSergey8262006
38161106
Животворящий пендель сотворил чудо. Собянин отменил свое любимийшее детище - пропуска.
9 июня, 00:38
АНАнтон Николаев
32121115
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