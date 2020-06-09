В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва постепенно возвращается к нормальной жизни, со вторника для передвижения на транспорте уже не нужны пропуска и всем, включая пожилых и людей с хроническими заболеваниями, можно свободно выходить из дома.

В столице, наконец, открываются парикмахерские, салоны красоты, в полном объеме начинает работать каршеринг, а театры снова могут проводить репетиции.

Об этом накануне сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Как заявил он в своем личном блоге, уже несколько недель пандемия коронавируса в городе идет на спад, количество госпитализаций и новых случаев заражения снижается, Москва готова к серьезным изменениям.

Отмена самоизоляции

Со вторника отменяются два самых главных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропуска.

Также в прошлое уходит график прогулок, который продержался в столице чуть больше недели — с 1 июня. Как ранее отмечал мэр, он вводился до 14 июня в тестовом режиме: требовалось сделать плавный переход от режима самоизоляции, чтобы на улицах резко не образовывались толпы.

Поскольку с разрешением на прогулки эпидемиологическая ситуация в городе не ухудшилась, были приняты более радикальные решения, сообщает мэр.

Теперь все жители, включая москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. У льготных категорий граждан снова заработали социальные карты для поездок на общественном транспорте, которые блокировали на период самоизоляции.

Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдали домашний режим дольше всех, им запретили выходить на улицу еще 26 марта, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. А уже с 30 марта режим изоляции на дому ввели для всех москвичей, независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешалось только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку. Также выйти из дома можно было, чтобы выгулять домашнего питомца и выбросить мусор.

Кроме того, с 15 апреля власти ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте. Изначально их существовало три вида: рабочий, который автоматически продлевался на период действия режима, однодневный для посещения медучреждений, выдававшийся неограниченное количество раз в течение недели, и однодневный пропуск для личных целей, получить который можно было только два раза в неделю.

Позднее появились спецпропуска для волонтеров и пропуска для посещения МФЦ.

Кладбища

Также со вторника отменяются ограничения на посещение городских кладбищ, которые закрыли с начала апреля.

Попасть на ритуальные объекты можно было для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.

В период ограничений ГБУ "Ритуал" оказывало ряд новых услуг — например, дистанционное посещение захоронения, дистанционное возложение цветов и дистанционная уборка территории.

Каршеринг

Все ограничения сняли и с каршеринга. Его работу приостановили с 13 апреля, позже, 25 мая, часть мер отменили: разрешили арендовать машину, но на срок не меньше пяти дней с последующей обязательной дезинфекцией.

Теперь автомобиль снова можно взять на любое время. При этом, как отмечает пресс-служба столичного департамента транспорта, машины продолжат дезинфицировать. Также сохраняется требование о ношении масок и перчаток как водителями, так и пассажирами.

Парикмахерские и салоны красоты

Еще одно долгожданное для москвичей нововведение вторника: возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты, которые относились к предприятиям сферы услуг с большим риском распространения коронавируса из-за близкого контакта клиента и сотрудника.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора , эти организации должны соблюдать жесткий режим обработки помещений, а также всех контактных поверхностей и инструментов.

Помимо этого, посетители и работники должны быть обеспечены антисептиками.

Также для работников обязательно ношение средств индивидуальной защиты, всем сотрудникам на входе необходимо измерять температуру, интервал между посетителями — минимум 20 минут, а оказание услуг должно осуществляться с соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, со вторника с соблюдением необходимых санитарных требований вновь заработают фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

К своей обычной деятельности вернутся и общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Репетиции возобновят театры, концертные организации и цирки.

Масочный режим

При этом, как отмечает мэр, несмотря на снятие ряда ограничений, москвичам все еще следует вести себя осторожно и соблюдать режим самосохранения, то есть не пренебрегать социальной дистанцией, масками и перчатками.

С 1 июня масочный и перчаточный режим даже ужесточили. Маски необходимо носить при любом выходе из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом. Причем на работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте нужно дополнительно использовать перчатки.

В случае, если человек работает в кабинете один, он может не носить средства защиты, во всех остальных случаях нужны и маска, и перчатки.