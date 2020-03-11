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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

19:30 11.03.2020 (обновлено: 20:49 11.03.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 11 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — сказал он.
Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.
По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
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ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗВ мире
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Шум ради шума
11 марта, 19:31
Д Добрый День
1435551284
Мы все умрем ...
11 марта, 19:33
ffrolgohom
50101713227
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