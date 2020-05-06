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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:12
https://ria.ru/20200506/1571037570.html
В Чечне вводится масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/153007/97/1530079757_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_4b3a64c1f4860976b20969ce5a953971.jpg
РИА Новости

В Чечне вводится масочный режим

16:12 06.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на город Грозный. Архивное фото
Вид на город Грозный. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 6 мая – РИА Новости. Жители Чечни обязаны носить в общественных местах защитные маски в целях профилактики коронавируса, заявил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
"В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным. Походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением. В противном случае законом предусмотрен штраф", — заявил Даудов, которого цитирует пресс-служба главы и правительства Чечни. Он призвал жителей республики поддержать данную меру.
В сообщении отмечается, что в Чечне волонтеры бесплатно раздают медицинские маски. Производство и раздачу масок обеспечил региональный фонд им. А-Х. Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жителям региона раздали бесплатно 900 тысяч защитных масок.
По данным Роспотербнадзора по Чечне на 6 мая в республике зарегистрировано 645 случаев COVID-19, из них 286 человек выздоровели, 8 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магомед ДаудовРамзан КадыровОбщество
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