В Чечне вводится масочный режим

ГРОЗНЫЙ, 6 мая – РИА Новости. Жители Чечни обязаны носить в общественных местах защитные маски в целях профилактики коронавируса, заявил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
"В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным. Походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением. В противном случае законом предусмотрен штраф", — заявил Даудов, которого цитирует пресс-служба главы и правительства Чечни. Он призвал жителей республики поддержать данную меру.
В сообщении отмечается, что в Чечне волонтеры бесплатно раздают медицинские маски. Производство и раздачу масок обеспечил региональный фонд им. А-Х. Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жителям региона раздали бесплатно 900 тысяч защитных масок.
По данным Роспотербнадзора по Чечне на 6 мая в республике зарегистрировано 645 случаев COVID-19, из них 286 человек выздоровели, 8 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.