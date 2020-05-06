В Чечне вводится масочный режим

"В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным. Походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением. В противном случае законом предусмотрен штраф", — заявил Даудов, которого цитирует пресс-служба главы и правительства Чечни. Он призвал жителей республики поддержать данную меру.