https://ria.ru/20210426/prazdniki-1729899200.html

Россиян ожидают десять нерабочих дней

Россиян ожидают десять нерабочих дней

Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T00:43

2021-04-26T00:43

2021-04-26T00:44

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как "более или менее стабильную", но подчеркнула, что мониторинг ведется на ежедневной основе. Она также призвала регионы аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, исходя из ситуации на местах, а граждан - вакцинироваться.

https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html

россия

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2021

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россия, общество