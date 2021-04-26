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Россиян ожидают десять нерабочих дней
Россиян ожидают десять нерабочих дней
Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:43
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россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как "более или менее стабильную", но подчеркнула, что мониторинг ведется на ежедневной основе. Она также призвала регионы аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, исходя из ситуации на местах, а граждан - вакцинироваться.
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россия, общество

Россиян ожидают десять нерабочих дней

00:43 26.04.2021 (обновлено: 00:44 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПосетители гуляют в парке
Посетители гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти в России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.
С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.
Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как "более или менее стабильную", но подчеркнула, что мониторинг ведется на ежедневной основе. Она также призвала регионы аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, исходя из ситуации на местах, а граждан - вакцинироваться.
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