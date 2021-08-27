https://ria.ru/20210827/aviasoobschenie-1747440217.html

Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей

Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей - РИА Новости, 27.08.2021

Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей

Россия с пятницы возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, прерванное из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T00:21

2021-08-27T00:21

2021-08-27T05:26

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия с пятницы возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, прерванное из-за пандемии COVID-19.Кроме того, увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.Российские авиакомпании пока не сообщали о планах в ближайшее время возобновить регулярные рейсы в три открытые страны.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.Сейчас можно купить билеты в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США. Также разрешены полеты на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку. У каждой страны свои правила въезда.

https://ria.ru/20210827/aviasoobschenie-1747439819.html

https://ria.ru/20210825/mavrikiy-1747145065.html

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в мире, чехия, южная корея, доминикана, россия, новости - туризм