https://ria.ru/20211120/vaktsiny-1759943064.html

Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса

Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса - РИА Новости, 20.11.2021

Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса

Россия в 2022 году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на телеканале... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:39

2021-11-20T11:39

2021-11-20T11:50

распространение коронавируса

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

денис мантуров

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в 2022 году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на телеканале "Россия-1" в передаче "Вести в субботу"."У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в два миллиарда", - сказал он в интервью Сергей Брилеву, отвечая на вопрос о вакцине от коронавируса.В Минпромторге в свою очередь пояснили, что мощности страны позволяют выйти на такой уровень производства."На сегодняшний день уже введено в гражданский оборот более 100 миллионов вакцин. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и лайт ("Спутник Лайт" - прим. ред), и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 миллионов доз", - добавил министр.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис мантуров