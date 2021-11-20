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Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса
Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса - РИА Новости, 20.11.2021
Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса
Россия в 2022 году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на телеканале... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:39
2021-11-20T11:39
2021-11-20T11:50
распространение коронавируса
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис мантуров
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в 2022 году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на телеканале "Россия-1" в передаче "Вести в субботу"."У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в два миллиарда", - сказал он в интервью Сергей Брилеву, отвечая на вопрос о вакцине от коронавируса.В Минпромторге в свою очередь пояснили, что мощности страны позволяют выйти на такой уровень производства."На сегодняшний день уже введено в гражданский оборот более 100 миллионов вакцин. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и лайт ("Спутник Лайт" - прим. ред), и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 миллионов доз", - добавил министр.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис мантуров
11:39 20.11.2021 (обновлено: 11:50 20.11.2021)
Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску вакцин от коронавируса
Мантуров: Россия может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год