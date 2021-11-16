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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/aviasoobschenie-1759257303.html
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами - РИА Новости, 16.11.2021
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Россия с 1 декабря восстанавливает прерванное из-за пандемии воздушное сообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной, сообщили... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:45
2021-11-16T16:51
распространение коронавируса
в мире
буэнос-айрес (город)
иркутск
здоровье - общество
новости - туризм
туристы
коронавирусы
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия с 1 декабря восстанавливает прерванное из-за пандемии воздушное сообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Так, трижды в неделю самолеты начнут летать из Москвы в Улан-Батор, дважды — в Дакку, по одному рейсу — из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярск в монгольскую столицу.В Бразилию (Рио-де-Жанейро), Коста-Рику (Сан-Хосе) и Аргентину (Буэнос-Айрес) воздушные суда будут делать по два рейса в неделю. Ранее с 9 ноября российские власти возобновили перелеты в девять стран - на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.Восстановление или расширение авиасообщения не означает, что страна открыта для туристов. С правилами посещения необходимо ознакомиться на официальный сайтах посольств и консульств.
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в мире, буэнос-айрес (город), иркутск, здоровье - общество, новости - туризм, туристы, коронавирусы, туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса
11:45 16.11.2021 (обновлено: 16:51 16.11.2021)
 
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Россия возобновит авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой, Аргентиной

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия с 1 декабря восстанавливает прерванное из-за пандемии воздушное сообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Так, трижды в неделю самолеты начнут летать из Москвы в Улан-Батор, дважды — в Дакку, по одному рейсу — из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярск в монгольскую столицу.
В Бразилию (Рио-де-Жанейро), Коста-Рику (Сан-Хосе) и Аргентину (Буэнос-Айрес) воздушные суда будут делать по два рейса в неделю.
Ранее с 9 ноября российские власти возобновили перелеты в девять стран - на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
1 ноября, 09:30Инфографика
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
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Восстановление или расширение авиасообщения не означает, что страна открыта для туристов. С правилами посещения необходимо ознакомиться на официальный сайтах посольств и консульств.
 
Распространение коронавирусаВ миреБуэнос-Айрес (город)ИркутскЗдоровье - ОбществоНовости - ТуризмтуристыКоронавирусыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПриостановка авиасообщения из-за коронавируса
 
 
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