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Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни в РФ продлятся с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:02
2021-10-20T15:02
2021-10-20T15:26
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в РФ продлятся с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин."Второе, повторю сейчас, особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложения, ваши предложения, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно",- сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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15:02 20.10.2021 (обновлено: 15:26 20.10.2021)
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Путин объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября