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Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в РФ продлятся с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:02

2021-10-20T15:02

2021-10-20T15:26

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в РФ продлятся с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин."Второе, повторю сейчас, особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложения, ваши предложения, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно",- сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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