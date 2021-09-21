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Туризм
https://ria.ru/20210921/aviasoobschenie-1751063449.html
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами - РИА Новости, 21.09.2021
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество перелетов в некоторые из уже открытых... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:13
2021-09-21T10:40
в мире
кения
испания
словакия
чехия
ирак
доха
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество перелетов в некоторые из уже открытых стран — Венгрию, Казахстан и Катар.Рейсы Москва — Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по четыре раза, Москва — Малага и Москва — Аликанте по два.Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби дважды в неделю, в Словакию — по маршруту Москва — Братислава — четырежды, Санкт-Петербург — Братислава — дважды. Кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.Также увеличивается число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с двух до четырех в неделю, в Казахстан — по маршрутам Москва — Нур-Султан с трех до семи в неделю, Москва — Алма-Ата с двух до семи в неделю, Москва — Караганда, Москва — Шымкент, Москва — Актау, Москва — Кустанай, Санкт-Петербург — Нур-Султан, Махачкала — Актау, Грозный — Актау, Калининград — Алма-Аты, Калининград — Нур-Султан, Новосибирск — Нур-Султан, Омск — Нур-Султан, Омск — Павлодар, Омск — Петропавловск — раз в неделю на каждом маршруте.Рейсы в Катар Сочи — Доха будут совершаться раз в неделю.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.Сейчас можно посещать 55 стран (помимо четырех новых): Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, Бахрейн, Доминикану, Молдавию, Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.
https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html
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в мире, кения, испания, словакия, чехия, ирак, доха, россия, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, что посмотреть , куда поехать
00:13 21.09.2021 (обновлено: 10:40 21.09.2021)
 
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет взлетает с московского аэропорта Шереметьево
Самолет взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество перелетов в некоторые из уже открытых стран — Венгрию, Казахстан и Катар.
Рейсы МоскваБагдад будут выполняться два раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по четыре раза, Москва — Малага и Москва — Аликанте по два.
Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби дважды в неделю, в Словакию — по маршруту Москва — Братислава — четырежды, Санкт-Петербург — Братислава — дважды.
Кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
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Также увеличивается число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с двух до четырех в неделю, в Казахстан — по маршрутам Москва — Нур-Султан с трех до семи в неделю, Москва — Алма-Ата с двух до семи в неделю, Москва — Караганда, Москва — Шымкент, Москва — Актау, Москва — Кустанай, Санкт-Петербург — Нур-Султан, Махачкала — Актау, Грозный — Актау, Калининград — Алма-Аты, Калининград — Нур-Султан, Новосибирск — Нур-Султан, Омск — Нур-Султан, Омск — Павлодар, Омск — Петропавловск — раз в неделю на каждом маршруте.
Рейсы в Катар СочиДоха будут совершаться раз в неделю.
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Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
Сейчас можно посещать 55 стран (помимо четырех новых): Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, Бахрейн, Доминикану, Молдавию, Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.
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