https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами - РИА Новости, 22.09.2021

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября на взаимной основе возобновит авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:43

2021-09-22T20:43

2021-09-22T23:52

в мире

туризм

перу

юар

джибути

новая зеландия

дания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154964/95/1549649522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fd077300d7d95c626c3a2d35480bee3.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия с 5 октября на взаимной основе возобновит авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса по итогам заседания, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.Отмечается, что такое решение приняли с учетом эпидемической обстановки в этих странах.Так, оперштаб разрешил совершать по два рейса в неделю по маршрутам: Москва — Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Москва — Йоханнесбург и Санкт-Петербург — Копенгаген.Кроме того, с 5 октября решено увеличить число регулярных рейсов в ранее открытые Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Количество полетов по маршруту Москва — Манама вырастет до трех в неделю; Москва — Дели — до четырех; Москва — Дубай — до десяти; Москва — Абу-Даби — до пяти; Жуковский — Дубай, Москва — Худжанд и Москва — Куляб — до двух; Москва — Ташкент — до четырех в неделю.Количество рейсов из всех российских аэропортов, откуда открыты полеты в ОАЭ, увеличено с одного до двух.Число регулярных рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо вырастет до двух в неделю с 4 ноября.Помимо этого, с 5 октября возобновится авиасообщение по ряду маршрутов в ранее открытые Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию.В частности, это Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте; Москва — Тенерифе — два рейса; Москва — Ош — четыре рейса; Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-Петербург — Ош, Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош — по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.Новые направления открываются по направлениям: Москва — Шарджа с частотой три рейса в неделю; Москва — Бухара — два рейса, Москва — Ургенч — один рейс, Москва — Самарканд — два рейса, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — Андижан, Москва — Термез — один рейс в неделю, Хабаровск — Токио — семь рейсов в неделю.

https://ria.ru/20210922/aviabilety-1751299570.html

https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751256679.html

перу

юар

джибути

новая зеландия

дания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, перу, юар, джибути, новая зеландия, дания, россия