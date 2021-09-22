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Туризм
https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html
Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами
Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами - РИА Новости, 22.09.2021
Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами
Россия с 5 октября на взаимной основе возобновит авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:43
2021-09-22T23:52
в мире
туризм
перу
юар
джибути
новая зеландия
дания
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия с 5 октября на взаимной основе возобновит авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса по итогам заседания, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.Отмечается, что такое решение приняли с учетом эпидемической обстановки в этих странах.Так, оперштаб разрешил совершать по два рейса в неделю по маршрутам: Москва — Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Москва — Йоханнесбург и Санкт-Петербург — Копенгаген.Кроме того, с 5 октября решено увеличить число регулярных рейсов в ранее открытые Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Количество полетов по маршруту Москва — Манама вырастет до трех в неделю; Москва — Дели — до четырех; Москва — Дубай — до десяти; Москва — Абу-Даби — до пяти; Жуковский — Дубай, Москва — Худжанд и Москва — Куляб — до двух; Москва — Ташкент — до четырех в неделю.Количество рейсов из всех российских аэропортов, откуда открыты полеты в ОАЭ, увеличено с одного до двух.Число регулярных рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо вырастет до двух в неделю с 4 ноября.Помимо этого, с 5 октября возобновится авиасообщение по ряду маршрутов в ранее открытые Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию.В частности, это Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте; Москва — Тенерифе — два рейса; Москва — Ош — четыре рейса; Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-Петербург — Ош, Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош — по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.Новые направления открываются по направлениям: Москва — Шарджа с частотой три рейса в неделю; Москва — Бухара — два рейса, Москва — Ургенч — один рейс, Москва — Самарканд — два рейса, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — Андижан, Москва — Термез — один рейс в неделю, Хабаровск — Токио — семь рейсов в неделю.
https://ria.ru/20210922/aviabilety-1751299570.html
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в мире, перу, юар, джибути, новая зеландия, дания, россия
20:43 22.09.2021 (обновлено: 23:52 22.09.2021)
 
Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия с 5 октября на взаимной основе возобновит авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса по итогам заседания, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.
Отмечается, что такое решение приняли с учетом эпидемической обстановки в этих странах.
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Так, оперштаб разрешил совершать по два рейса в неделю по маршрутам: Москва — Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Москва — Йоханнесбург и Санкт-Петербург — Копенгаген.
Кроме того, с 5 октября решено увеличить число регулярных рейсов в ранее открытые Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Количество полетов по маршруту Москва — Манама вырастет до трех в неделю; Москва — Дели — до четырех; Москва — Дубай — до десяти; Москва — Абу-Даби — до пяти; Жуковский — Дубай, Москва — Худжанд и Москва — Куляб — до двух; Москва — Ташкент — до четырех в неделю.
Количество рейсов из всех российских аэропортов, откуда открыты полеты в ОАЭ, увеличено с одного до двух.
Число регулярных рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо вырастет до двух в неделю с 4 ноября.
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Помимо этого, с 5 октября возобновится авиасообщение по ряду маршрутов в ранее открытые Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию.
В частности, это Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте; Москва — Тенерифе — два рейса; Москва — Ош — четыре рейса; Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-Петербург — Ош, Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош — по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.
Новые направления открываются по направлениям: Москва — Шарджа с частотой три рейса в неделю; Москва — Бухара — два рейса, Москва — Ургенч — один рейс, Москва — Самарканд — два рейса, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — Андижан, Москва — Термез — один рейс в неделю, Хабаровск — Токио — семь рейсов в неделю.
 
ТуризмВ миреПеруЮАРДжибутиНовая ЗеландияДанияРоссия
 
 
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