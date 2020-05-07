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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:27
https://ria.ru/20200507/1571110375.html
Собянин ввел масочный режим с 12 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570862153_0:208:2901:1840_1036x0_80_0_0_46b1b4b17a0499670c389e3075f1059e.jpg
РИА Новости

Собянин ввел масочный режим с 12 мая

16:26 07.05.2020 (обновлено: 16:27 07.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах.
Как он отметил в эфире телеканала "Россия 24", такое решение связно с возобновлением работы промышленных предприятий и строек. Так, многие люди пойдут на работу, увеличится загруженность транспорта и станет больше контактов между людьми.
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Реальное число зараженных

Ранее Собянин заявил, что зараженных коронавирусом в Москве больше, чем выявлено. По официальным данным, в городе 92 676 заболевших, но в реальности около 300 тысяч.
Вместе с тем число зараженных, которым требуется госпитализация, не увеличилось. Более того, из больниц выписалось больше людей, чем госпитализировано.
Тем не менее, по словам мэра, Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни.
"К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть", — заключил Собянин.
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Какими будут штрафы

Как рассказал РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков, штраф за появление без маски в транспорте составит 5 тысяч рублей, в общественном месте - 4 тысячи.
Использование масок будут проверять и на рабочих местах. За несоблюдение режима Роспотребнадзора и контролирующие организации будут штрафовать на 4 тысячи рублей.
Позднее Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Что то я не пойму...вроде о здоровье людей как бы "заботятся", ну так выдавайте тогда маски и перчатки бесплатно, а то получается как если во время войны продавать билеты в бомбоубежище...
7 мая, 17:28
Олег Гарчев
2400001
Даешь населению бесплатные маски и перчатки,а потом собирай штрафы по 4-5 тысяч с людей, сидящих на "самоизоляции". Не будут носить Бесплатные маски и перчатки в общественных местах и транспорте,тогда и наказывай. А вот маска "ЗМ", у спекулянтов, стоит от 500 руб.и видно вы ее покупали не за свои деньги.
7 мая, 17:20
Gennadi Pliouchtch
2200001
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