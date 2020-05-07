Собянин ввел масочный режим с 12 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах.

Как он отметил в эфире телеканала "Россия 24" , такое решение связно с возобновлением работы промышленных предприятий и строек. Так, многие люди пойдут на работу, увеличится загруженность транспорта и станет больше контактов между людьми.

Реальное число зараженных

Ранее Собянин заявил, что зараженных коронавирусом в Москве больше, чем выявлено. По официальным данным, в городе 92 676 заболевших, но в реальности около 300 тысяч.

Вместе с тем число зараженных, которым требуется госпитализация, не увеличилось. Более того, из больниц выписалось больше людей, чем госпитализировано.

Тем не менее, по словам мэра, Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни.

"К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть", — заключил Собянин.

Какими будут штрафы

Как рассказал РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков, штраф за появление без маски в транспорте составит 5 тысяч рублей, в общественном месте - 4 тысячи.

Использование масок будут проверять и на рабочих местах. За несоблюдение режима Роспотребнадзора и контролирующие организации будут штрафовать на 4 тысячи рублей.