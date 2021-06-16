https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737199875.html

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей - РИА Новости, 16.06.2021

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей

В Московской области вслед за Москвой объявили об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, постановление размещено в среду на сайте регионального... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:22

2021-06-16T12:22

2021-06-16T13:58

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

андрей воробьев

москва

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области вслед за Москвой объявили об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, постановление размещено в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере: торговли, салонов красоты..., фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания..., транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", — следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом Подмосковья Ольгой Микаиловой.Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Московской области поручено обеспечить до 15 июля, вторым — до 15 августа, нужно охватить не менее 60% работников, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Подмосковью."Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Московской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления: в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — говорится в документе.Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, можно будет защитить тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям."Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить — вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям", — сказал Воробьев телеканалу "360".Ранее сообщалось, что Подмосковье вслед за столицей предписало руководителям организаций привить 60% сотрудников: к 15 июля первым уколом, а к 15 августа и вторым.Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции в Подмосковье коснется работников сферы услуг — торговли, салонов красоты, общепита, следует из постановления на сайте регионального управления Роспотребнадзора."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли, салонов красоты... физкультурно-оздоровительных комплексов... бытовых услуг", — говорится в документе.Также к категориям, которые должны быть обязательно провакцинированы, относятся сотрудники учреждений общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и социальной защиты, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных и просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий, рекламных мероприятий, детских игровых комнат, развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, концертных залов.Кроме того, обязательная вакцинация распространяется на государственных и муниципальных чиновников, работников органов власти Подмосковья и подведомственных им организаций.

https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/covid-daily-1737186570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/kovid-1737199347.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей воробьев, москва, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество