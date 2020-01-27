Мишустин провел совещание по вопросам профилактики коронавируса

Как сообщается на сайте кабмина , участники заседания обсудили меры по профилактике и предупреждению распространения болезни.

Премьер, в частности, поручил организовать штаб, туда вошли его замы, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Также Мишустин в течение двух дней ожидает от Роспотребнадзора готового плана по профилактике и контролю за распространением болезни.

Отмечается, что премьер поручил регулярно готовить для президента доклады о результатах мониторинга ситуации.

В правительстве подчеркнули, что на территории России ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.