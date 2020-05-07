В Карелии могут открыть парикмахерские и салоны красоты

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предприятия сферы услуг в Карелии возобновят работу с 15 мая, если граждане республики будут соблюдать масочный режим, сообщил глава региона Предприятия сферы услуг в Карелии возобновят работу с 15 мая, если граждане республики будут соблюдать масочный режим, сообщил глава региона Артур Парфенчиков

С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции . По данным на 7 мая, в регионе выявлены 125 случаев заражения COVID-19.

"С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования – при соблюдении ими определенных условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как отметил глава региона, следующим этапом станет возобновление работы магазинов непродовольственных товаров. Все это станет возможным при ответственном соблюдении жителями республики масочного режима, который будет введен с 10 мая.

Детские сады будут закрыты до 1 июня, после чего будут организованы дежурные группы, сообщил губернатор. Работа общественного транспорта по-прежнему приостановлена. Кафе, рестораны, кинотеатры, театры, места массового занятия спортом, тренажерные и фитнес-залы будут открыты в последнюю очередь.