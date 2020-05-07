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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:02
https://ria.ru/20200507/1571120499.html
В Карелии могут открыть парикмахерские и салоны красоты
https://cdn21.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_0:358:4256:2752_1036x0_80_0_0_90ca6307ffdda40367b27c3a648f2257.jpg
РИА Новости

В Карелии могут открыть парикмахерские и салоны красоты

19:02 07.05.2020
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© Fotolia / nagaetsПарикмахерская
Парикмахерская
© Fotolia / nagaets
Парикмахерская. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предприятия сферы услуг в Карелии возобновят работу с 15 мая, если граждане республики будут соблюдать масочный режим, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По данным на 7 мая, в регионе выявлены 125 случаев заражения COVID-19.
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"С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования – при соблюдении ими определенных условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил глава региона, следующим этапом станет возобновление работы магазинов непродовольственных товаров. Все это станет возможным при ответственном соблюдении жителями республики масочного режима, который будет введен с 10 мая.
Детские сады будут закрыты до 1 июня, после чего будут организованы дежурные группы, сообщил губернатор. Работа общественного транспорта по-прежнему приостановлена. Кафе, рестораны, кинотеатры, театры, места массового занятия спортом, тренажерные и фитнес-залы будут открыты в последнюю очередь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КарелияОбщество
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