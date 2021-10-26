https://ria.ru/20211026/obuchenie-1756306794.html
Минобрнауки разрешило вузам перейти на дистанционное обучение
Минобрнауки разрешило вузам перейти на дистанционное обучение - РИА Новости, 26.10.2021
Минобрнауки разрешило вузам перейти на дистанционное обучение
Вузы могут предусмотреть самостоятельное или дистанционное обучение студентов в период нерабочих дней, сообщает Минобрнауки РФ. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:16
2021-10-26T14:16
2021-10-26T14:21
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вузы могут предусмотреть самостоятельное или дистанционное обучение студентов в период нерабочих дней, сообщает Минобрнауки РФ."Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков разъяснил порядок работы со студентами во время нерабочих дней в октябре - ноябре, объявленных президентом РФ. Согласно приказу Минобрнауки России, в это время вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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общество, telegram (приложение), валерий фальков, россия, коронавирус в россии, вузы, навигатор абитуриента
14:16 26.10.2021 (обновлено: 14:21 26.10.2021)
Минобрнауки разрешило вузам перейти на дистанционное обучение
Минобрнауки разрешило вузам перейти на дистанционное обучение в период нерабочих дней