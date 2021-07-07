https://ria.ru/20210707/ptsr-1740183694.html

В России изменились правила возвращения из-за границы привитых граждан

В России изменились правила возвращения из-за границы привитых граждан - РИА Новости, 07.07.2021

В России изменились правила возвращения из-за границы привитых граждан

Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода COVID-19, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T00:10

2021-07-07T00:10

2021-07-07T07:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода COVID-19, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения, соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля.Требования к въезжающим из-за рубежа россиянам ужесточили в мае - их обязали сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов лабораторного исследования вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.Согласно новому постановлению, россияне, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не болел, должны сделать один тест, а до получения результатов оставаться в самоизоляции по месту жительства.Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США, также было увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в ряд уже "открытых" стран: в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740110026.html

https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740107276.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество