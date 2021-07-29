https://ria.ru/20210729/ptsr-test-1743515959.html

ПЦР-тест для выезда за рубеж и возвращения в Россию: основные правила

Тест на коронавирус для выезда за границу и по прилете в Россию — требования

ПЦР-тест для выезда за рубеж и возвращения в Россию: основные правила

Для поездок за границу и по прилете в Россию необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус. О том, для въезда в какие страны он нужен, в какой срок его сдавать по... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:04

2021-07-29T21:04

2021-07-29T21:04

пцр

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Для поездок за границу и по прилете в Россию необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус. О том, для въезда в какие страны он нужен, в какой срок его сдавать по возвращении, что делать, если перед перелетом в организме обнаружена инфекция — в материале РИА Новости.ПЦР-тест на коронавирус для выезда за границу и въезда в РоссиюПЦР (полимеразная цепная реакция) — это метод молекулярно-генетической диагностики, позволяющий обнаружить в организме человека различные инфекционные заболевания, в том числе коронавирус. Такой анализ необходимо сдавать перед прибытием во многие страны, если у человека нет сертификата о вакцинации. Также результаты ПЦР требуются при возвращении в Россию из заграницы.Как подготовиться к поездкеПройти ПЦР-тестирование нужно в период, который установлен в конкретной стране, в большинстве случаев — в течение 72 часов до прибытия. Перед путешествием следует выяснить, какие правила для туристов действуют в данный момент в выбранной стране.Сертификат по результатам тестированияСертификат по результатам тестирования на наличие в организме коронавирусной инфекции содержит: результат анализа, дату проведения исследования, дату выдачи этого документа, данные паспорта, а также загранпаспорта, если были указаны, подпись врача, печать. Также на нем есть специальный QR-код, благодаря которому можно подтвердить подлинность сертификата.На каком языке должна быть справка об отсутствии коронавируса для перелетаДля перелета в другую страну необходима справка об отсутствии коронавируса на английском языке или языке того государства, куда планируется въезд. Требования к справкам везде разные: где-то требуется оригинал и копия документа, где-то достаточно предъявить QR-код. Анализ должен быть сделан в лаборатории, сертифицированной Роспотребнадзором.Для въезда в какие страны нужно делать ПЦР-тест на коронавирус?Сейчас большинство стран, открытых для международного туризма, требуют отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия, или сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса. В их числе:Более полную информацию можно получить на сайте Ассоциации туроператоров России.За сколько до вылета за границу нужно сдавать тест на COVID-19?Как правило, другие страны требуют результат ПЦР-тестирования, сданного не раньше, чем за 72 часа до вылета. Некоторые страны дают на это 48 часов, другие — 96.Прибывающим в РоссиюРоссиянам, которые возвращаются на родину, необходимо соблюдать антикоронавирусные ограничения, чтобы избежать штрафов и иных проблем.Нужен ли ПЦР-тест при возвращении в Россию?Граждане, которые прибывают в Россию из других стран на самолете, машине, поезде или любом другом транспорте, должны сдать тест на наличие или отсутствие в организме коронавируса. При этом анализ на антитела не подходит.Гражданам РФС 7 июля россиянам, которые прибывают в страну из-за границы, необходимо сдать один ПЦР-тест на коронавирус вместо двух, как было ранее. До получения результатов следует соблюдать режим самоизоляции. При этом, согласно постановлению Роспотребнадзора, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест.Иностранным гражданамИностранным гражданам, которые собираются посетить Россию, необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия. По постановлению правительства РФ от 20 июля 2021 года №1998-р, с 25 июля иностранцы, которые въезжают в Россию с территории государств — членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска, должны не ранее чем за 3 дня сдать ПЦР-тест и загрузить результат исследования в приложение "Путешествую без COVID-19". В ЕАЭС входят такие страны: Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.Частые вопросыЕсли тест на коронавирус положительный, то придется сдать билеты и уйти на самоизоляцию на 14 дней. Об этом следует проинформировать терапевта в поликлинике по месту жительства. Вернуть деньги за невозвратный билет можно, если поездка не состоялась по болезни. За 24 часа до начала регистрации есть возможность получить полную стоимость билета по возвратному тарифу. Деньги за путевку вернут при покупке стандартного полиса страхования от невыезда.Если у туриста обнаружился коронавирус на территории другого государства, то его изолируют в специальном обсерваторе или в номере отеля. При этом ему нужно будет оплатить проживание, анализы и т.д. Если случай тяжелый, то больного помещают в медицинское учреждение. Часть расходов может покрыть страхование выезжающих за рубеж. Сейчас есть полисы "с защитой от обсерватора", которые дают возможность получить компенсацию за проживание в нем, а вот вернуть деньги за отель, оплаченный в России, скорее всего, не получится.После того, как человек вернулся из заграничной поездки, у него есть три дня, чтобы пройти ПЦР-тестирование. Его результаты нужно загрузить на портал Госуслуг. Перед вылетом в Россию на этом портале необходимо заполнить специальную анкету прибывающего в Российскую Федерацию, которую нужно будет показать на паспортном контроле по прилете.Оказавшись на территории России, сдать анализ ПЦР следует как можно быстрее — с учетом того, что результаты готовятся приблизительно в течение 24 часов. Это можно сделать сразу в аэропорту. Если не уложиться в установленный срок в 72 часа, то будет назначен штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если же действия (или бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей. Если у человека есть сертификат о вакцинации или переболевшего на Госуслугах, то сдавать ПЦР не нужно.Как правило, ПЦР-тестирование на маршрутах внутри страны не требуется, но регионы России могут устанавливать подобные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. Например, пройти анализ нужно всем, кто прибывает на Камчатский край из других субъектов страны. Кроме этого, ограничения есть в Бурятии, Адыгее, Архангельской, Калининградской, Астраханской, Владимирской областях и т.д.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ptsr-1743298758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/ptsr-1739663037.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пцр, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)