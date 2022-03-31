https://ria.ru/20220331/koronavirus-1781122727.html

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу - РИА Новости, 31.03.2022

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу

Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 и анкету на портале госуслуг для россиян, въезжающих в страну через сухопутный участок границы, соответствующее... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:45

2022-03-31T16:45

2022-03-31T16:45

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 и анкету на портале госуслуг для россиян, въезжающих в страну через сухопутный участок границы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно заполнять анкету прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг и в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.Документ вступает в силу с 1 апреля 2022 года, уточняется в документе.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19