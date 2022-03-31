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Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу - РИА Новости, 31.03.2022
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Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу
Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу - РИА Новости, 31.03.2022
Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу
Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 и анкету на портале госуслуг для россиян, въезжающих в страну через сухопутный участок границы, соответствующее... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:45
2022-03-31T16:45
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 и анкету на портале госуслуг для россиян, въезжающих в страну через сухопутный участок границы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно заполнять анкету прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг и в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.Документ вступает в силу с 1 апреля 2022 года, уточняется в документе.
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здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19
16:45 31.03.2022
 
Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу

Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 для прибывающих через сухопутную границу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 и анкету на портале госуслуг для россиян, въезжающих в страну через сухопутный участок границы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Абзац первый пункта 2 после слов "автомобильного сообщения" дополнить словами ", а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации", - говорится в документе.
Таким образом, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно заполнять анкету прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг и в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.
Документ вступает в силу с 1 апреля 2022 года, уточняется в документе.
 
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