Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для прибывающих через сухопутную границу
Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 для прибывающих через сухопутную границу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил тест на COVID-19 и анкету на портале госуслуг для россиян, въезжающих в страну через сухопутный участок границы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Абзац первый пункта 2 после слов "автомобильного сообщения" дополнить словами ", а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации", - говорится в документе.
Таким образом, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно заполнять анкету прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг и в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.
Документ вступает в силу с 1 апреля 2022 года, уточняется в документе.