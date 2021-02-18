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https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
Новые правила: как вылететь за границу и потом вернуться без проблем
Новые правила: как вылететь за границу и потом вернуться без проблем
Для россиян сейчас открыты несколько десятков государств, с некоторыми даже восстановили прямое авиасообщение. Правда, не во все можно отправиться туристом:... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:00
2021-02-18T08:11
горячие туры
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туры
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куда можно лететь
коронавирус в россии
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страны
туристы
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Для россиян сейчас открыты несколько десятков государств, с некоторыми даже восстановили прямое авиасообщение. Правда, не во все можно отправиться туристом: правила постоянно меняют, вносят уточнения. Тем не менее выбор у путешественников есть. Подробно о том, какие документы оформить для поездки в разные страны, сколько тестов на коронавирус сдать, где пройти карантин и как после возвращения в Россию не нарваться на штраф, — в материале РИА Новости.Общие правилаПеред поездкой практически во все страны нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19, лучше — в сертифицированной лаборатории. А вот требования к справкам везде разные: где-то попросят предъявить QR-код, где-то — не только оригинал, но и копию документа. Стоит еще уточнить, на каком языке он должен быть выдан.И куда бы вы ни собирались, обязательно оформите медицинскую страховку, которая покрывает и расходы на лечение коронавируса. В любом случае перед путешествием выясните, какие правила для туристов действуют в данный момент в выбранной вами стране.ТурцияЕсли вы летите в самое популярное у российских отдыхающих место, будьте готовы уже в аэропорту прибытия предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализ необходимо сдать не раньше чем за 72 часа до рейса. Справка нужна на английском. В электронном формате в ней должен быть QR-код лаборатории, а в распечатанном — печать и подпись врача. К тому же во время полета нужно будет заполнить специальную анкету. Написать личные данные, номер кресла на борту самолета, адрес пребывания в Турции. Также надо сообщить, есть ли у вас симптомы коронавируса и на всякий случай оставить контакты для связи.На турецкие курорты и в города летают прямые рейсы из Москвы и некоторых регионов.ТанзанияВ этой восточноафриканской стране от вас не потребуют предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.Но нужно будет заполнить в самолете так называемую форму наблюдения путешественника и передать ее в органы медико-санитарного контроля в аэропорту прибытия.Россиянам необходимо получить танзанийскую визу. Можно оформить электронную до вылета или получить ее уже на месте, прямо в воздушной гавани. Стоимость и в том, и в другом случае — 50 долларов.Есть прямое авиасообщение из разных регионов России.ОАЭСейчас можно отдохнуть в Дубае. Для этого нужно получить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета. Копию документа показывают во время регистрации на рейс из России вместе с заполненной декларацией о состоянии здоровья. Можно распечатать самостоятельно или взять на стойке регистрации.Также необходимо установить на смартфон приложение COVID-19 DXB, которое отслеживает геолокацию туриста.В аэропорту Дубая придется повторить тестирование на коронавирус за счет принимающей стороны. И получить бесплатную визу. Между Россией и эмиратом восстановлено прямое авиасообщение: есть рейсы из Москвы и других городов.КубаВылетающим на Остров свободы тоже нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до рейса. Но кубинцы принимают документ и на русском языке.Повторный анализ делают в аэропорту прибытия (и вот там уже могут быть проблемы). Там же нужно заполнить бланк декларации о состоянии здоровья.Россияне могут отдохнуть на островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, туда летают прямые рейсы из Москвы.Организованных туристов на карантин не отправляют, а самостоятельным путешественникам придется провести пять дней в самоизоляции в отелях, определенных кубинскими властями.МальдивыЕсли собираетесь на райские острова, приготовьтесь при регистрации на рейс предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета. Подойдет и бумажный, и электронный формат. Главное, чтобы документ был на английском и с указанием данных загранпаспорта. Но это еще не все. Не ранее чем за 24 часа до прибытия необходимо заполнить специальную форму на сайте для получения QR-кода. И то же самое — перед обратным вылетом. К анкете нужно прикрепить свою фотографию и результаты теста.Между Россией и Мальдивами есть прямые рейсы Москва — Мале.БелоруссияДля въезда в соседнее государство сейчас необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до отправления. А вот загранпаспорт не потребуется.Между странами есть прямые перелеты, кроме того, с восьмого февраля открыто железнодорожное сообщение.АрменияТам потребуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Она должна быть на армянском, русском или английском языках на официальном бланке лаборатории, с данными ее директора и обследованного лица, номером документа, удостоверяющего его личность, с печатью организации.Можно сдать анализ и в самой Армении — в аэропорту или в пункте пересечения сухопутной границы. Примерная стоимость — 1500 рублей. Но в этом случае вам предстоит обязательная самоизоляция до получения отрицательного результата.Авиасообщение между нашими странами возобновили. Есть рейсы из Москвы в Ереван.Для перелета загранпаспорт не нужен, он потребуется при пересечении наземной границы. СербияДля поездки туда необходимо получить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный медицинским учреждением, аккредитованным в России. Сделать анализ нужно не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.Подойдет распечатанная справка на английском языке с печатью либо на русском с QR-кодом и указанием даты и места проведения теста.С Сербией возобновили прямое сообщение, есть рейсы из Москвы в Белград.ЕгипетЧтобы отправиться на курорты Красного моря, нужно иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Он должен быть на английском, с оригинальной синей печатью и подписью врача, QR- или штрих-кодом. Бумаги, заполненные от руки, не примут. Копию справки нужно отдать в аэропорту прилета.Подойдет электронный формат документа, если его отправили по почте из лаборатории, где проводили тестирование.Исследование также можно пройти в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха (в Каире — нельзя). Стоимость — 30 долларов.В самолете нужно заполнить форму, в которой турист подтверждает, что не болеет коронавирусом и с зараженными не контактировал.Визу выдают в аэропорту прилета. До 30 апреля 2021-го она бесплатна.Прямые рейсы пока есть только в Каир из Москвы. До курортов Египта можно добраться со стыковкой, например в Стамбуле.ГрецияДля въезда в эту страну тоже нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета, в сертифицированной лаборатории. Она должна быть на английском языке, с номером загранпаспорта туриста. Возможно и выборочное тестирование в греческом аэропорту.До вылета необходимо заполнить и отправить специальную анкету — Passenger Locator Form (PLF) — на сайте. На семью — одна форма. В день прибытия в Грецию на указанную в этом документе электронную почту придет ссылка на QR-код.В Греции действует квота — туда пускают не более 500 россиян в неделю. Кстати, пока это единственная страна ЕС, которая выдает нам туристические визы. Однако есть большой минус — все иностранные гости должны пройти семидневный карантин.Между нашими странами есть прямое авиасообщение: рейсы из Москвы в Афины и Салоники.ТаиландЧтобы отдохнуть в королевстве, нужно взять справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда. Ее можно получить сразу на английском языке или перевести с русского и заверить у нотариуса.Необходим также Certificate of Entry, оформить его можно после регистрации на сайте. Обязательно нужно иметь подтверждение оплаченной брони карантинного отеля, медицинскую страховку, покрывающую расходы в случае заболевания коронавирусом на сумму не менее 100 тысяч долларов.После получения результата теста, но до вылета нужно взять еще Fit to fly (медицинская справка для выезжающих за границу (форма 082/у) на английском языке) в российском медицинском учреждении.Если вы собираетесь ехать в Таиланд менее чем на 30 дней, то виза не понадобится. Если планируете провести больше времени, можно оформить TR (60+30 дней продления) или STV (на 90 дней с возможностью двукратного продления (суммарно до 270 дней).Всем иностранцам, прибывающим в Таиланд, придется соблюсти двухнедельный карантин в специальных отелях: ASQ (в Бангкоке) и ALQ (за пределами столицы).Между Россией и Таиландом есть прямое сообщение: рейсы из Москвы в Бангкок и на Пхукет.Шри-ЛанкаТам тоже потребуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 96 часов до вылета. Кроме того, на острове нужно пройти еще два исследования, если вы намерены остаться в стране не более чем на неделю. Если хотите задержаться дольше, необходимо сдать три анализа. Стоимость теста — 40 долларов, оплачивают, когда оформляют визы.При бронировании отеля нужно купить медицинскую страховку компании People’s Insurance PLC с покрытием трат на лечение в размере 50 тысяч долларов.Также необходимо установить мобильное приложение Visit Sri Lanka и заполнить медицинскую декларацию, которую выдадут при оформлении билетов или на борту самолета.Визу (электронное разрешение на въезд ЕТА) можно оформить самостоятельно на сайте. Цена — 35 долларов.Первые 14 дней гостям предстоит сидеть на самоизоляции в одном из сертифицированных для этих целей отелей. Правда, во время карантина можно гулять по территории гостиницы, ходить в бассейны, спа, на пляжи и даже посещать некоторые достопримечательности — в определенное время. Но запрещено пользоваться общественным транспортом.Прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой нет. Можно добраться с пересадкой, например в Стамбуле или Абу-Даби.Как уехать домойДо возвращения в Россию нужно заполнить в электронном виде специальную форму на Едином портале госуслуг. А в самолете — анкету прибывающего.Также в течение 72 часов уже на родине необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на "Госуслуги". Иначе грозит штраф — от 15 до 40 тысяч рублей. Роспотребнадзор просит до получения результатов лабораторного исследования соблюдать режим самоизоляции.
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горячие туры, отдых на море, туры, самоизоляция, куда можно лететь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, куда поехать, страны, туристы, евросоюз, турция, виза, россия, дубай, туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), куба, греция, белоруссия, оаэ, мальдивы, шри-ланка, египет, таиланд, танзания, армения, справки

Новые правила: как вылететь за границу и потом вернуться без проблем

08:00 18.02.2021 (обновлено: 08:11 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Девушка в медицинской маске в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Для россиян сейчас открыты несколько десятков государств, с некоторыми даже восстановили прямое авиасообщение. Правда, не во все можно отправиться туристом: правила постоянно меняют, вносят уточнения. Тем не менее выбор у путешественников есть. Подробно о том, какие документы оформить для поездки в разные страны, сколько тестов на коронавирус сдать, где пройти карантин и как после возвращения в Россию не нарваться на штраф, — в материале РИА Новости.

Общие правила

Перед поездкой практически во все страны нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19, лучше — в сертифицированной лаборатории. А вот требования к справкам везде разные: где-то попросят предъявить QR-код, где-то — не только оригинал, но и копию документа. Стоит еще уточнить, на каком языке он должен быть выдан.
И куда бы вы ни собирались, обязательно оформите медицинскую страховку, которая покрывает и расходы на лечение коронавируса.
В любом случае перед путешествием выясните, какие правила для туристов действуют в данный момент в выбранной вами стране.

Турция

© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / mikdam
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
Если вы летите в самое популярное у российских отдыхающих место, будьте готовы уже в аэропорту прибытия предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализ необходимо сдать не раньше чем за 72 часа до рейса.
Справка нужна на английском. В электронном формате в ней должен быть QR-код лаборатории, а в распечатанном — печать и подпись врача.
К тому же во время полета нужно будет заполнить специальную анкету. Написать личные данные, номер кресла на борту самолета, адрес пребывания в Турции. Также надо сообщить, есть ли у вас симптомы коронавируса и на всякий случай оставить контакты для связи.
На турецкие курорты и в города летают прямые рейсы из Москвы и некоторых регионов.

Танзания

© Pixabay / Pixabay / Rohan ReddyЗакат на пляже Занзибара
Закат на пляже Занзибара - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Pixabay / Pixabay / Rohan Reddy
Закат на пляже Занзибара
В этой восточноафриканской стране от вас не потребуют предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Но нужно будет заполнить в самолете так называемую форму наблюдения путешественника и передать ее в органы медико-санитарного контроля в аэропорту прибытия.
Россиянам необходимо получить танзанийскую визу. Можно оформить электронную до вылета или получить ее уже на месте, прямо в воздушной гавани. Стоимость и в том, и в другом случае — 50 долларов.
Есть прямое авиасообщение из разных регионов России.

ОАЭ

© AFP 2021 / Karim SahibВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AFP 2021 / Karim Sahib
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Сейчас можно отдохнуть в Дубае. Для этого нужно получить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета. Копию документа показывают во время регистрации на рейс из России вместе с заполненной декларацией о состоянии здоровья. Можно распечатать самостоятельно или взять на стойке регистрации.
Также необходимо установить на смартфон приложение COVID-19 DXB, которое отслеживает геолокацию туриста.
В аэропорту Дубая придется повторить тестирование на коронавирус за счет принимающей стороны. И получить бесплатную визу.
Между Россией и эмиратом восстановлено прямое авиасообщение: есть рейсы из Москвы и других городов.

Куба

© Pixabay / Pixabay/maxos_dimОстров Кайо-Коко на Кубе
Остров Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Pixabay / Pixabay/maxos_dim
Остров Кайо-Коко на Кубе
Вылетающим на Остров свободы тоже нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до рейса. Но кубинцы принимают документ и на русском языке.
Повторный анализ делают в аэропорту прибытия (и вот там уже могут быть проблемы). Там же нужно заполнить бланк декларации о состоянии здоровья.
Россияне могут отдохнуть на островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, туда летают прямые рейсы из Москвы.
Организованных туристов на карантин не отправляют, а самостоятельным путешественникам придется провести пять дней в самоизоляции в отелях, определенных кубинскими властями.

Мальдивы

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Мальдивские острова
Если собираетесь на райские острова, приготовьтесь при регистрации на рейс предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета. Подойдет и бумажный, и электронный формат. Главное, чтобы документ был на английском и с указанием данных загранпаспорта.
Но это еще не все. Не ранее чем за 24 часа до прибытия необходимо заполнить специальную форму на сайте для получения QR-кода. И то же самое — перед обратным вылетом. К анкете нужно прикрепить свою фотографию и результаты теста.
Между Россией и Мальдивами есть прямые рейсы Москва — Мале.

Белоруссия

CC BY-SA 3.0 / Rave / Mir castle in springМирский замок в Белоруссии
Мирский замок в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
CC BY-SA 3.0 / Rave / Mir castle in spring
Мирский замок в Белоруссии
Для въезда в соседнее государство сейчас необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до отправления. А вот загранпаспорт не потребуется.
Между странами есть прямые перелеты, кроме того, с восьмого февраля открыто железнодорожное сообщение.

Армения

© Depositphotos / EvaLizПоющие фонтаны в ночное время на главной площади Еревана
Поющие фонтаны в ночное время в главной площади Еревана - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / EvaLiz
Поющие фонтаны в ночное время на главной площади Еревана
Там потребуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Она должна быть на армянском, русском или английском языках на официальном бланке лаборатории, с данными ее директора и обследованного лица, номером документа, удостоверяющего его личность, с печатью организации.
Можно сдать анализ и в самой Армении — в аэропорту или в пункте пересечения сухопутной границы. Примерная стоимость — 1500 рублей. Но в этом случае вам предстоит обязательная самоизоляция до получения отрицательного результата.
Авиасообщение между нашими странами возобновили. Есть рейсы из Москвы в Ереван.
Для перелета загранпаспорт не нужен, он потребуется при пересечении наземной границы.

Сербия

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Храм Святого Саввы в Белграде
Для поездки туда необходимо получить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный медицинским учреждением, аккредитованным в России. Сделать анализ нужно не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
Подойдет распечатанная справка на английском языке с печатью либо на русском с QR-кодом и указанием даты и места проведения теста.
С Сербией возобновили прямое сообщение, есть рейсы из Москвы в Белград.

Египет

© Fotolia / Andriy BezuglovПрогулка верхом на верблюде
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Fotolia / Andriy Bezuglov
Прогулка верхом на верблюде
Чтобы отправиться на курорты Красного моря, нужно иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Он должен быть на английском, с оригинальной синей печатью и подписью врача, QR- или штрих-кодом. Бумаги, заполненные от руки, не примут. Копию справки нужно отдать в аэропорту прилета.
Подойдет электронный формат документа, если его отправили по почте из лаборатории, где проводили тестирование.
Исследование также можно пройти в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха (в Каире — нельзя). Стоимость — 30 долларов.
В самолете нужно заполнить форму, в которой турист подтверждает, что не болеет коронавирусом и с зараженными не контактировал.
Визу выдают в аэропорту прилета. До 30 апреля 2021-го она бесплатна.
Прямые рейсы пока есть только в Каир из Москвы. До курортов Египта можно добраться со стыковкой, например в Стамбуле.

Греция

© Fotolia / elgrekoРуины древнего театра в Афинах
Руины древнего театра в Афинах - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Fotolia / elgreko
Руины древнего театра в Афинах
Для въезда в эту страну тоже нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета, в сертифицированной лаборатории. Она должна быть на английском языке, с номером загранпаспорта туриста. Возможно и выборочное тестирование в греческом аэропорту.
До вылета необходимо заполнить и отправить специальную анкету — Passenger Locator Form (PLF) — на сайте. На семью — одна форма. В день прибытия в Грецию на указанную в этом документе электронную почту придет ссылка на QR-код.
В Греции действует квота — туда пускают не более 500 россиян в неделю. Кстати, пока это единственная страна ЕС, которая выдает нам туристические визы. Однако есть большой минус — все иностранные гости должны пройти семидневный карантин.
Между нашими странами есть прямое авиасообщение: рейсы из Москвы в Афины и Салоники.

Таиланд

© Фото : Александр АндреевОтель "Пхукет Грейслэнд Резорт"
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : Александр Андреев
Отель "Пхукет Грейслэнд Резорт"
Чтобы отдохнуть в королевстве, нужно взять справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда. Ее можно получить сразу на английском языке или перевести с русского и заверить у нотариуса.
Необходим также Certificate of Entry, оформить его можно после регистрации на сайте. Обязательно нужно иметь подтверждение оплаченной брони карантинного отеля, медицинскую страховку, покрывающую расходы в случае заболевания коронавирусом на сумму не менее 100 тысяч долларов.
После получения результата теста, но до вылета нужно взять еще Fit to fly (медицинская справка для выезжающих за границу (форма 082/у) на английском языке) в российском медицинском учреждении.
Если вы собираетесь ехать в Таиланд менее чем на 30 дней, то виза не понадобится. Если планируете провести больше времени, можно оформить TR (60+30 дней продления) или STV (на 90 дней с возможностью двукратного продления (суммарно до 270 дней).
Всем иностранцам, прибывающим в Таиланд, придется соблюсти двухнедельный карантин в специальных отелях: ASQ (в Бангкоке) и ALQ (за пределами столицы).
Между Россией и Таиландом есть прямое сообщение: рейсы из Москвы в Бангкок и на Пхукет.

Шри-Ланка

CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman / Золотой храм
Золотой храм - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
Золотой храм
Там тоже потребуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 96 часов до вылета.
Кроме того, на острове нужно пройти еще два исследования, если вы намерены остаться в стране не более чем на неделю. Если хотите задержаться дольше, необходимо сдать три анализа. Стоимость теста — 40 долларов, оплачивают, когда оформляют визы.
При бронировании отеля нужно купить медицинскую страховку компании People’s Insurance PLC с покрытием трат на лечение в размере 50 тысяч долларов.
Также необходимо установить мобильное приложение Visit Sri Lanka и заполнить медицинскую декларацию, которую выдадут при оформлении билетов или на борту самолета.
Визу (электронное разрешение на въезд ЕТА) можно оформить самостоятельно на сайте. Цена — 35 долларов.
Первые 14 дней гостям предстоит сидеть на самоизоляции в одном из сертифицированных для этих целей отелей. Правда, во время карантина можно гулять по территории гостиницы, ходить в бассейны, спа, на пляжи и даже посещать некоторые достопримечательности — в определенное время. Но запрещено пользоваться общественным транспортом.
Прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой нет. Можно добраться с пересадкой, например в Стамбуле или Абу-Даби.

Как уехать домой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
До возвращения в Россию нужно заполнить в электронном виде специальную форму на Едином портале госуслуг. А в самолете — анкету прибывающего.
Также в течение 72 часов уже на родине необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на "Госуслуги". Иначе грозит штраф — от 15 до 40 тысяч рублей.
Роспотребнадзор просит до получения результатов лабораторного исследования соблюдать режим самоизоляции.
Девушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:00Туризм
За границу — с вакциной? Как будем путешествовать в 2021 году
 
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