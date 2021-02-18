https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

Новые правила: как вылететь за границу и потом вернуться без проблем

Новые правила: как вылететь за границу и потом вернуться без проблем

Для россиян сейчас открыты несколько десятков государств, с некоторыми даже восстановили прямое авиасообщение. Правда, не во все можно отправиться туристом:... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:11

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Для россиян сейчас открыты несколько десятков государств, с некоторыми даже восстановили прямое авиасообщение. Правда, не во все можно отправиться туристом: правила постоянно меняют, вносят уточнения. Тем не менее выбор у путешественников есть. Подробно о том, какие документы оформить для поездки в разные страны, сколько тестов на коронавирус сдать, где пройти карантин и как после возвращения в Россию не нарваться на штраф, — в материале РИА Новости.Общие правилаПеред поездкой практически во все страны нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19, лучше — в сертифицированной лаборатории. А вот требования к справкам везде разные: где-то попросят предъявить QR-код, где-то — не только оригинал, но и копию документа. Стоит еще уточнить, на каком языке он должен быть выдан.И куда бы вы ни собирались, обязательно оформите медицинскую страховку, которая покрывает и расходы на лечение коронавируса. В любом случае перед путешествием выясните, какие правила для туристов действуют в данный момент в выбранной вами стране.ТурцияЕсли вы летите в самое популярное у российских отдыхающих место, будьте готовы уже в аэропорту прибытия предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализ необходимо сдать не раньше чем за 72 часа до рейса. Справка нужна на английском. В электронном формате в ней должен быть QR-код лаборатории, а в распечатанном — печать и подпись врача. К тому же во время полета нужно будет заполнить специальную анкету. Написать личные данные, номер кресла на борту самолета, адрес пребывания в Турции. Также надо сообщить, есть ли у вас симптомы коронавируса и на всякий случай оставить контакты для связи.На турецкие курорты и в города летают прямые рейсы из Москвы и некоторых регионов.ТанзанияВ этой восточноафриканской стране от вас не потребуют предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.Но нужно будет заполнить в самолете так называемую форму наблюдения путешественника и передать ее в органы медико-санитарного контроля в аэропорту прибытия.Россиянам необходимо получить танзанийскую визу. Можно оформить электронную до вылета или получить ее уже на месте, прямо в воздушной гавани. Стоимость и в том, и в другом случае — 50 долларов.Есть прямое авиасообщение из разных регионов России.ОАЭСейчас можно отдохнуть в Дубае. Для этого нужно получить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета. Копию документа показывают во время регистрации на рейс из России вместе с заполненной декларацией о состоянии здоровья. Можно распечатать самостоятельно или взять на стойке регистрации.Также необходимо установить на смартфон приложение COVID-19 DXB, которое отслеживает геолокацию туриста.В аэропорту Дубая придется повторить тестирование на коронавирус за счет принимающей стороны. И получить бесплатную визу. Между Россией и эмиратом восстановлено прямое авиасообщение: есть рейсы из Москвы и других городов.КубаВылетающим на Остров свободы тоже нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до рейса. Но кубинцы принимают документ и на русском языке.Повторный анализ делают в аэропорту прибытия (и вот там уже могут быть проблемы). Там же нужно заполнить бланк декларации о состоянии здоровья.Россияне могут отдохнуть на островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, туда летают прямые рейсы из Москвы.Организованных туристов на карантин не отправляют, а самостоятельным путешественникам придется провести пять дней в самоизоляции в отелях, определенных кубинскими властями.МальдивыЕсли собираетесь на райские острова, приготовьтесь при регистрации на рейс предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета. Подойдет и бумажный, и электронный формат. Главное, чтобы документ был на английском и с указанием данных загранпаспорта. Но это еще не все. Не ранее чем за 24 часа до прибытия необходимо заполнить специальную форму на сайте для получения QR-кода. И то же самое — перед обратным вылетом. К анкете нужно прикрепить свою фотографию и результаты теста.Между Россией и Мальдивами есть прямые рейсы Москва — Мале.БелоруссияДля въезда в соседнее государство сейчас необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до отправления. А вот загранпаспорт не потребуется.Между странами есть прямые перелеты, кроме того, с восьмого февраля открыто железнодорожное сообщение.АрменияТам потребуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Она должна быть на армянском, русском или английском языках на официальном бланке лаборатории, с данными ее директора и обследованного лица, номером документа, удостоверяющего его личность, с печатью организации.Можно сдать анализ и в самой Армении — в аэропорту или в пункте пересечения сухопутной границы. Примерная стоимость — 1500 рублей. Но в этом случае вам предстоит обязательная самоизоляция до получения отрицательного результата.Авиасообщение между нашими странами возобновили. Есть рейсы из Москвы в Ереван.Для перелета загранпаспорт не нужен, он потребуется при пересечении наземной границы. СербияДля поездки туда необходимо получить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный медицинским учреждением, аккредитованным в России. Сделать анализ нужно не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.Подойдет распечатанная справка на английском языке с печатью либо на русском с QR-кодом и указанием даты и места проведения теста.С Сербией возобновили прямое сообщение, есть рейсы из Москвы в Белград.ЕгипетЧтобы отправиться на курорты Красного моря, нужно иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Он должен быть на английском, с оригинальной синей печатью и подписью врача, QR- или штрих-кодом. Бумаги, заполненные от руки, не примут. Копию справки нужно отдать в аэропорту прилета.Подойдет электронный формат документа, если его отправили по почте из лаборатории, где проводили тестирование.Исследование также можно пройти в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха (в Каире — нельзя). Стоимость — 30 долларов.В самолете нужно заполнить форму, в которой турист подтверждает, что не болеет коронавирусом и с зараженными не контактировал.Визу выдают в аэропорту прилета. До 30 апреля 2021-го она бесплатна.Прямые рейсы пока есть только в Каир из Москвы. До курортов Египта можно добраться со стыковкой, например в Стамбуле.ГрецияДля въезда в эту страну тоже нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета, в сертифицированной лаборатории. Она должна быть на английском языке, с номером загранпаспорта туриста. Возможно и выборочное тестирование в греческом аэропорту.До вылета необходимо заполнить и отправить специальную анкету — Passenger Locator Form (PLF) — на сайте. На семью — одна форма. В день прибытия в Грецию на указанную в этом документе электронную почту придет ссылка на QR-код.В Греции действует квота — туда пускают не более 500 россиян в неделю. Кстати, пока это единственная страна ЕС, которая выдает нам туристические визы. Однако есть большой минус — все иностранные гости должны пройти семидневный карантин.Между нашими странами есть прямое авиасообщение: рейсы из Москвы в Афины и Салоники.ТаиландЧтобы отдохнуть в королевстве, нужно взять справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда. Ее можно получить сразу на английском языке или перевести с русского и заверить у нотариуса.Необходим также Certificate of Entry, оформить его можно после регистрации на сайте. Обязательно нужно иметь подтверждение оплаченной брони карантинного отеля, медицинскую страховку, покрывающую расходы в случае заболевания коронавирусом на сумму не менее 100 тысяч долларов.После получения результата теста, но до вылета нужно взять еще Fit to fly (медицинская справка для выезжающих за границу (форма 082/у) на английском языке) в российском медицинском учреждении.Если вы собираетесь ехать в Таиланд менее чем на 30 дней, то виза не понадобится. Если планируете провести больше времени, можно оформить TR (60+30 дней продления) или STV (на 90 дней с возможностью двукратного продления (суммарно до 270 дней).Всем иностранцам, прибывающим в Таиланд, придется соблюсти двухнедельный карантин в специальных отелях: ASQ (в Бангкоке) и ALQ (за пределами столицы).Между Россией и Таиландом есть прямое сообщение: рейсы из Москвы в Бангкок и на Пхукет.Шри-ЛанкаТам тоже потребуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 96 часов до вылета. Кроме того, на острове нужно пройти еще два исследования, если вы намерены остаться в стране не более чем на неделю. Если хотите задержаться дольше, необходимо сдать три анализа. Стоимость теста — 40 долларов, оплачивают, когда оформляют визы.При бронировании отеля нужно купить медицинскую страховку компании People’s Insurance PLC с покрытием трат на лечение в размере 50 тысяч долларов.Также необходимо установить мобильное приложение Visit Sri Lanka и заполнить медицинскую декларацию, которую выдадут при оформлении билетов или на борту самолета.Визу (электронное разрешение на въезд ЕТА) можно оформить самостоятельно на сайте. Цена — 35 долларов.Первые 14 дней гостям предстоит сидеть на самоизоляции в одном из сертифицированных для этих целей отелей. Правда, во время карантина можно гулять по территории гостиницы, ходить в бассейны, спа, на пляжи и даже посещать некоторые достопримечательности — в определенное время. Но запрещено пользоваться общественным транспортом.Прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой нет. Можно добраться с пересадкой, например в Стамбуле или Абу-Даби.Как уехать домойДо возвращения в Россию нужно заполнить в электронном виде специальную форму на Едином портале госуслуг. А в самолете — анкету прибывающего.Также в течение 72 часов уже на родине необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на "Госуслуги". Иначе грозит штраф — от 15 до 40 тысяч рублей. Роспотребнадзор просит до получения результатов лабораторного исследования соблюдать режим самоизоляции.

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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