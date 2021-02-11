Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210211/kuba-1596945896.html
Дипломат предупредил россиян о риске попасть в обсерватор на Кубе
Дипломат предупредил россиян о риске попасть в обсерватор на Кубе
Российское консульство предупреждает туристов о риске провести отпуск на Кубе в коронавирусном обсерваторе, если по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 окажется... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:05
2021-02-11T13:12
туристы
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
новости - туризм
куба
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581926062_0:73:815:531_1920x0_80_0_0_b2a365d86622a0f243dd5767f47c4c29.jpg
МЕХИКО, 11 фев — РИА Новости. Российское консульство предупреждает туристов о риске провести отпуск на Кубе в коронавирусном обсерваторе, если по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 окажется положительным."Просим наших туристов тщательно готовиться к поездке и понимать, что риск испортить отдых из-за коронавируса все еще сохраняется", — сказала РИА Новости генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе.По ее словам, с конца января у значительного числа наших граждан анализ по прилету оказался положительным. Согласно правилам, которые действуют на острове, таких туристов перевозят в гостиницу "Соль Кайо-Коко", перепрофилированную под обсерватор. Повторный тест проводится на девятый день. Тех, кто контактировал с зараженными, изолируют в гостинице по месту пребывания, повторный анализ для них — на пятый день.Мгеладзе отметила, что местные власти идут навстречу просьбам посольства и консульства, предоставляя туристам возможность сдать второй анализ и перепроверить правильность первого. Российские дипломаты работают в тесном контакте с туроператорами, отелями, министерствами здравоохранения и туризма.В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на острове ужесточили правила въезда для отдыхающих и ограничили рейсы из некоторых стран Америки. В Гаване с 5 февраля действует ночной комендантский час.По последней информации, на Кубе выявлено 34 922 случая заражения коронавирусом, от осложнений скончались 249 граждан.
https://ria.ru/20190127/1549327695.html
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
россия
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581926062_0:92:586:531_1920x0_80_0_0_3b19c8a00fb32eb0b4a6cf4918649cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, куба, сша

Дипломат предупредил россиян о риске попасть в обсерватор на Кубе

13:05 11.02.2021 (обновлено: 13:12 11.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) / Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе
Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) /
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 11 фев — РИА Новости. Российское консульство предупреждает туристов о риске провести отпуск на Кубе в коронавирусном обсерваторе, если по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 окажется положительным.
"Просим наших туристов тщательно готовиться к поездке и понимать, что риск испортить отдых из-за коронавируса все еще сохраняется", — сказала РИА Новости генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе.
По ее словам, с конца января у значительного числа наших граждан анализ по прилету оказался положительным. Согласно правилам, которые действуют на острове, таких туристов перевозят в гостиницу "Соль Кайо-Коко", перепрофилированную под обсерватор. Повторный тест проводится на девятый день. Тех, кто контактировал с зараженными, изолируют в гостинице по месту пребывания, повторный анализ для них — на пятый день.
Мгеладзе отметила, что местные власти идут навстречу просьбам посольства и консульства, предоставляя туристам возможность сдать второй анализ и перепроверить правильность первого. Российские дипломаты работают в тесном контакте с туроператорами, отелями, министерствами здравоохранения и туризма.
Женщина в традиционном платье на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 27.01.2019
27 января 2019, 08:00Туризм
Скручивают на бедрах красоток? Правда и мифы о сигарах и роме на Кубе
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на острове ужесточили правила въезда для отдыхающих и ограничили рейсы из некоторых стран Америки. В Гаване с 5 февраля действует ночной комендантский час.
По последней информации, на Кубе выявлено 34 922 случая заражения коронавирусом, от осложнений скончались 249 граждан.
Девушка поет в баре в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.05.2019
11 мая 2019, 08:00Туризм
Как выжить, не работая ни дня. Плюсы и минусы кубинского дзена
 
ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19РоссияТуризмНовости - ТуризмКубаСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния