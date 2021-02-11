https://ria.ru/20210211/kuba-1596945896.html

Дипломат предупредил россиян о риске попасть в обсерватор на Кубе

Дипломат предупредил россиян о риске попасть в обсерватор на Кубе

Российское консульство предупреждает туристов о риске провести отпуск на Кубе в коронавирусном обсерваторе, если по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 окажется... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:05

2021-02-11T13:05

2021-02-11T13:12

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МЕХИКО, 11 фев — РИА Новости. Российское консульство предупреждает туристов о риске провести отпуск на Кубе в коронавирусном обсерваторе, если по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 окажется положительным."Просим наших туристов тщательно готовиться к поездке и понимать, что риск испортить отдых из-за коронавируса все еще сохраняется", — сказала РИА Новости генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе.По ее словам, с конца января у значительного числа наших граждан анализ по прилету оказался положительным. Согласно правилам, которые действуют на острове, таких туристов перевозят в гостиницу "Соль Кайо-Коко", перепрофилированную под обсерватор. Повторный тест проводится на девятый день. Тех, кто контактировал с зараженными, изолируют в гостинице по месту пребывания, повторный анализ для них — на пятый день.Мгеладзе отметила, что местные власти идут навстречу просьбам посольства и консульства, предоставляя туристам возможность сдать второй анализ и перепроверить правильность первого. Российские дипломаты работают в тесном контакте с туроператорами, отелями, министерствами здравоохранения и туризма.В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на острове ужесточили правила въезда для отдыхающих и ограничили рейсы из некоторых стран Америки. В Гаване с 5 февраля действует ночной комендантский час.По последней информации, на Кубе выявлено 34 922 случая заражения коронавирусом, от осложнений скончались 249 граждан.

https://ria.ru/20190127/1549327695.html

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туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, куба, сша