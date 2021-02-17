https://ria.ru/20210217/kipr-1597834501.html

Власти Кипра готовы обсудить новые правила въезда российских туристов

Власти Кипра готовы обсудить новые правила въезда российских туристов

Кипр намерен обсудить с Россией вопрос о "паспортах вакцинации", которые бы позволяли привитым от коронавируса туристам въезжать на остров без ПЦР-тестов,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:12

2021-02-17T14:12

2021-02-17T14:12

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Кипр намерен обсудить с Россией вопрос о "паспортах вакцинации", которые бы позволяли привитым от коронавируса туристам въезжать на остров без ПЦР-тестов, сообщает АТОР.Первая подобная договоренность уже подписана с Израилем. По сообщению местной прессы, замминистра туризма Саввас Пердиос заявил, что аналогичные соглашения следует заключать и с другими странами, "особенно с Великобританией и Россией". По его словам, министр иностранных дел Кипра вскоре будет обсуждать этот вопрос с МИД РФ.Вакцинация от COVID-19 — не обязательное условие для въезда на остров. Пердиос пояснил, что документ о прививке может быть у тех, кто поставил второй укол вакцины, одобренной ЕС. При этом Кипр оставляет за собой право выборочных проверок даже таких гостей.По оценке экспертов, планы этого средиземноморского государства по "вакцинному коридору" с Россией зависят только от одного условия: регистрации "Спутник V" в Евросоюзе. По данным источников АТОР, на острове очень надеются, что это произойдет, потому власти заблаговременно попробуют заручиться согласием России о восстановлении турсвязей. Кипр уже заявил о готовности открыть границу для россиян с 1 марта 2021 года и сохранить для граждан нашей страны упрощенную систему выдачи виз.

https://ria.ru/20210216/belorussiya-1597547276.html

https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html

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