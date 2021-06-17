https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

Учесть все риски: как работает туристическая страховка при коронавирусе

Учесть все риски: как работает туристическая страховка при коронавирусе - РИА Новости, 17.06.2021

Учесть все риски: как работает туристическая страховка при коронавирусе

Положительный результат ПЦР-теста — и сорван уже оплаченный отпуск. Кто-то сидел в самоизоляции дома, кто-то попал в обсерватор за границей. Часто из-за того,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:00

2021-06-17T08:00

2021-06-17T08:07

вакцинация

отдых

туризм

коронавирус covid-19

россия

проблемы - туризм

туризм

туристы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Положительный результат ПЦР-теста — и сорван уже оплаченный отпуск. Кто-то сидел в самоизоляции дома, кто-то попал в обсерватор за границей. Часто из-за того, что у одного туриста коронавирус, запирают всю семью. Обезопасить себя нельзя (разве что прививкой), частично сохранить деньги — можно. О том, чем в таких ситуациях помогут страховщики, какой полис лучше выбрать и какие есть подводные камни, — в материале РИА Новости.Универсальная страховка"Универсальной страховки, которая защищает от "всего и вся", нет — ее стоимость была бы достаточно высока для конечного потребителя", — говорит руководитель проекта "Туризм" АО "Д2 Страхование" Виталий Калинин.Но ситуация с полисом ВЗР (выезжающих за рубеж) развивается. "Сначала страховщики заявляли, что нет необходимости отдельно оформлять договор на случай заболевания коронавирусом, — объясняет руководитель юридического отдела сервиса "Страховка.Ру" Антон Алферов. — Однако уже в середине пандемии стали прописывать, что не покрывают убытки, если в стране, куда едет клиент, ввели локдаун или объявили эпидемию". Сейчас, по его словам, есть продукты, отвечающие требованиям зарубежных стран. Суть, как и всегда, в том, что турист покупает полис ВЗР и, если будут расходы из-за коронавируса, получает возмещение. Чем шире покрытие у страховки, тем выше ее стоимость. Для лечения COVID-19, даже если болезнь протекает бессимптомно, за границей придется минимум 14 дней пробыть в изоляции, оплатить стоимость проживания в отеле или обсерваторе, лекарств и анализов. При тяжелой форме может потребоваться аппарат искусственной вентиляции легких, а при летальном исходе — посмертная репатриация.Стандартный полис ВЗР"Стандартная страховка ВЗР покрывает все медицинские расходы, связанные с COVID-19: амбулаторное, стационарное лечение; медицинскую транспортировку; посмертную репатриацию тела, — объясняет вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона "Ренессанс страхования" Татьяна Никифорович. — Также возмещают траты на транспорт: проезд до места постоянного жительства, если не использовали обратный билет, эвакуация детей на родину".По ее словам, от того, как организовано лечение коронавируса в стране поездки, зависит порядок работы ассистанской компании (партнера страховщика за рубежом). Например, оно может быть бесплатным, но медикаменты для иностранных граждан — только за деньги.Эксперты объясняют алгоритм действий: если с ассистансом оперативно договорились, что переведут средства, например, за ПЦР-тест или анализ, то тратиться на месте не нужно. Если же на связь выйти не получилось или там советуют сразу оплатить анализы, то стоит это сделать. Важно сохранить все финансовые документы и получить деньги уже дома. Еще один момент — траты на транспорт. Как пояснила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, туристу компенсируют расходы на новый билет, если он пропустил вылет из-за карантина по болезни или лечения в стационаре. Если, например, самоизоляция закончилась, то компания вернет часть оплаты за проживание до новой даты вылета. Но — и это важный момент — средства путешественник получит только на родине после поездки. Условия у страховщиков разные, их стоит уточнить и при необходимости быть готовым к тратам на неудавшемся отдыхе.Защитят от обсерватораКомпенсировать стоимость гостиницы, оплаченной еще в России, скорее всего, не получится. "Отдохнем в другой раз", — говорит Надежда Качоева (имя изменено), которая вместо пляжного тура на Кипре провела там две недели в обсерваторе без возможности выйти из номера. ПЦР-тест, сделанный по прибытии, у сына оказался положительным. По словам россиянки, проживание в карантинном отеле бесплатное, а вот за забронированный деньги не вернут.Но на рынке появились полисы с "защитой от обсерватора". Да, за отель средства не возвращают, но можно получить компенсацию за каждый день, проведенный на карантине или в медицинском учреждении. Размер рассчитывают по специальной формуле, где учтена страховая сумма, предполагаемая продолжительность отдыха и время в изоляторе."Полис стоит 1050 рублей на человека. Максимальное покрытие — 50 тысяч рублей, — объясняет Виталий Калинин. — Таким образом, турист, купив путевку, например, за 70 тысяч рублей на одного и просидев две недели в обсерваторе, получит полную компенсацию, предусмотренную программой страхования: 50 тысяч". Но ее размер ограничивают 80 процентами от стоимости тура.Начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих группы "АльфаСтрахование" Антон Колегов также отметил, что дополнительно можно приобрести отдельную опцию расширенной отмены поездки, которая покроет расходы в связи с вынужденным отказом от отдыха из-за карантина. Стоимость опции зависит от цены поездки.Дома посидим на карантине и получим деньгиЕсли же COVID застал в России, то при покупке стандартного полиса страхования от невыезда деньги, скорее всего, вернут. "Да, риск заболевания коронавирусом одного из туристов, оформивших путевку, — это страховой случай. Невозвратную часть стоимости поездки выплатят", — объясняет Татьяна Никифорович.При этом путешественникам необязательно быть родственниками. Виталий Калинин приводит в пример историю девушек, которые весной планировали отправиться в Турцию. Оформили полис, но перед вылетом у одной из них оказался положительный результат ПЦР-теста. Обе получили деньги за поездку в полном объеме. Однако есть полисы, которые при выявлении коронавируса у одного участника тура возвращают средства остальным (если они не летят) лишь при наличии близких родственных связей.Что входит в группу рисковЭксперт уточняет, что сам положительный результат ПЦР-теста — еще не страховой случай. Но информация сразу уходит в Роспотребнадзор, и больничный заводят автоматически (амбулаторное лечение), а это уже покрываемый риск.Кроме того, говорит Антон Колегов, сейчас доступны программы, включающие тестирование на COVID-19, необходимое для выезда за границу, до или после поездки (по выбору клиента).Но, например, если турист не может отправиться в путешествие из-за официального запрета — это случай нестраховой. "На практике так: сейчас рейсы на Кипр — грузопассажирские. Если путешественника не сажают на самолет, мы бессильны, если же он заболевает — страховой продукт работает", — объясняет Виталий Калинин. Юлия Алферова уточняет, что возмещают и отмену поездки по личным причинам: коронавирус, другие болезни и травмы, ситуации с родными, невыдача визы. За то, что закрыли границы и авиасообщение, страховщики платить не должны. При этом в ситуации с Турцией многие компании вернули деньги за сами полисы.В любом случае, учитывая эпидемическую ситуацию в России и в мире, эксперты советуют не экономить и выяснять все подробности. В случае отмены поездки турист не потеряет больше, чем заплатил. Но, выезжая за границу, стоит выбирать программу со страховой суммой не менее 50 тысяч условных единиц. А также обращать внимание на широту покрытия рисков, чтобы точно знать: в непредвиденной ситуации лимита хватит на получение всей необходимой помощи в чужой стране.

https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

https://ria.ru/20210521/puteshestviya-1733250859.html

https://ria.ru/20210414/strakhovschiki-1728290397.html

https://ria.ru/20210515/puteshestviya-1730504042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, отдых, коронавирус covid-19, россия, проблемы - туризм, туризм, туристы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кипр, турция