https://ria.ru/20201119/regiony-1585319438.html

Названы регионы, которые могут выиграть от введения ограничений в Москве

Названы регионы, которые могут выиграть от введения ограничений в Москве

Туроператоры назвали российские регионы, в которые могут отправиться путешественники, не желающие сталкиваться с новогодними "ковидными" ограничениями в Москве... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:59

2020-11-19T17:59

2020-11-19T17:59

куда поехать

коронавирус в россии

туристы

новый год

калининградская область

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

отдых

праздник

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576778165_0:202:2455:1583_1400x0_80_0_0_07f76a20abc18db82f8fb8fe2f637b43.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туроператоры назвали российские регионы, в которые могут отправиться путешественники, не желающие сталкиваться с новогодними "ковидными" ограничениями в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает АТОР.В Москве с 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. С 23 до шести часов запрещена работа ресторанов, проведение развлекательных событий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах. Максимальная заполняемость залов в театрах, музеях и концертных залах не может превышать 25 процентов.В Санкт-Петербурге действующие ограничения по коронавирусу продлеваются до 15 января 2021 года. С 14 ноября заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 50 процентов, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью.Запреты вряд ли вынудят жителей двух столиц отправиться на новогодние каникулы в другие регионы, отмечают эксперты ассоциации. Зато жители других областей, планировавших тур в Москву и Санкт-Петербург, могут отложить поездку до лучших времен.В Крыму планируется запретить все массовые мероприятия с конца декабря до середины января, в том числе в отелях и ресторанах. По ночам будут закрыты рестораны и увеселительные заведения. Но, по словам туроператоров, путешественники едут на российский юг — в Краснодарский край и Крым — не из-за банкетов, а из-за природы, погоды и катания. Потому от отдыха там они вряд ли откажутся.Тем не менее, ограничения в столицах и на черноморских курортах могут сделать более привлекательными туры, например, в Татарстан, Алтайский край, Калининградскую область.Кроме того, эксперты прогнозируют рост интереса к коротким поездкам. Туристы на собственных автомобилях отправятся в близлежащие регионы, где будут искать привычные активности, например, катание на горнолыжных курортах или оздоровительные процедуры.

https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

калининградская область

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

москва

краснодарский край

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда поехать, коронавирус в россии, туристы, новый год, калининградская область, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, отдых, праздник, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, краснодарский край, алтайский край