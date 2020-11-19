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https://ria.ru/20201119/regiony-1585319438.html
Названы регионы, которые могут выиграть от введения ограничений в Москве
Названы регионы, которые могут выиграть от введения ограничений в Москве
Туроператоры назвали российские регионы, в которые могут отправиться путешественники, не желающие сталкиваться с новогодними "ковидными" ограничениями в Москве... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:59
2020-11-19T17:59
куда поехать
коронавирус в россии
туристы
новый год
калининградская область
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
отдых
праздник
туризм
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туроператоры назвали российские регионы, в которые могут отправиться путешественники, не желающие сталкиваться с новогодними "ковидными" ограничениями в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает АТОР.В Москве с 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. С 23 до шести часов запрещена работа ресторанов, проведение развлекательных событий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах. Максимальная заполняемость залов в театрах, музеях и концертных залах не может превышать 25 процентов.В Санкт-Петербурге действующие ограничения по коронавирусу продлеваются до 15 января 2021 года. С 14 ноября заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 50 процентов, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью.Запреты вряд ли вынудят жителей двух столиц отправиться на новогодние каникулы в другие регионы, отмечают эксперты ассоциации. Зато жители других областей, планировавших тур в Москву и Санкт-Петербург, могут отложить поездку до лучших времен.В Крыму планируется запретить все массовые мероприятия с конца декабря до середины января, в том числе в отелях и ресторанах. По ночам будут закрыты рестораны и увеселительные заведения. Но, по словам туроператоров, путешественники едут на российский юг — в Краснодарский край и Крым — не из-за банкетов, а из-за природы, погоды и катания. Потому от отдыха там они вряд ли откажутся.Тем не менее, ограничения в столицах и на черноморских курортах могут сделать более привлекательными туры, например, в Татарстан, Алтайский край, Калининградскую область.Кроме того, эксперты прогнозируют рост интереса к коротким поездкам. Туристы на собственных автомобилях отправятся в близлежащие регионы, где будут искать привычные активности, например, катание на горнолыжных курортах или оздоровительные процедуры.
https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
калининградская область
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
москва
краснодарский край
алтайский край
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куда поехать, коронавирус в россии, туристы, новый год, калининградская область, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, отдых, праздник, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, краснодарский край, алтайский край

Названы регионы, которые могут выиграть от введения ограничений в Москве

17:59 19.11.2020
 
© Depositphotos / photobeginnerКазанский Кремль и набережная
Казанский Кремль и набережная - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / photobeginner
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туроператоры назвали российские регионы, в которые могут отправиться путешественники, не желающие сталкиваться с новогодними "ковидными" ограничениями в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает АТОР.
В Москве с 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. С 23 до шести часов запрещена работа ресторанов, проведение развлекательных событий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах. Максимальная заполняемость залов в театрах, музеях и концертных залах не может превышать 25 процентов.
В Санкт-Петербурге действующие ограничения по коронавирусу продлеваются до 15 января 2021 года. С 14 ноября заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 50 процентов, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью.
Запреты вряд ли вынудят жителей двух столиц отправиться на новогодние каникулы в другие регионы, отмечают эксперты ассоциации. Зато жители других областей, планировавших тур в Москву и Санкт-Петербург, могут отложить поездку до лучших времен.
В Крыму планируется запретить все массовые мероприятия с конца декабря до середины января, в том числе в отелях и ресторанах. По ночам будут закрыты рестораны и увеселительные заведения. Но, по словам туроператоров, путешественники едут на российский юг в Краснодарский край и Крым не из-за банкетов, а из-за природы, погоды и катания. Потому от отдыха там они вряд ли откажутся.
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Тем не менее, ограничения в столицах и на черноморских курортах могут сделать более привлекательными туры, например, в Татарстан, Алтайский край, Калининградскую область.
Кроме того, эксперты прогнозируют рост интереса к коротким поездкам. Туристы на собственных автомобилях отправятся в близлежащие регионы, где будут искать привычные активности, например, катание на горнолыжных курортах или оздоровительные процедуры.
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