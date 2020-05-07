В Петербурге введут обязательный масочный режим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Ношение масок и перчаток в Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин

"Масочный режим и ношение перчаток станут обязательным. За этим мы будем следить строго и внимательно", - сказал Елин.

Он подчеркнул, что "это компенсационная мера" к тем решениям, которые будут приняты в ближайшее время, когда разрешат работать некоторым предприятиям города.

Вице-губернатор добавил, что в вестибюлях метрополитена будут установлены вендинговые автоматы по продаже масок и перчаток

В свою очередь глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова оценила санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе как "еще напряженную". "Прирост заболевших коронавирусной инфекцией сохраняется", - сказала она.

Башкетова отметила, что решение об ослаблении режима может быть принято, если темпы прироста не будут превышать 2%. При этом, добавила она, сегодня темпы прироста в Петербурге составляют от 7 до 8 %.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека, выздоровело 1552 человека.