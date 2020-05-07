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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T23:12
https://ria.ru/20200507/1571123028.html
В Петербурге введут обязательный масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

В Петербурге введут обязательный масочный режим

19:46 07.05.2020 (обновлено: 23:12 07.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
"Масочный режим и ношение перчаток станут обязательным. За этим мы будем следить строго и внимательно", - сказал Елин.
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Он подчеркнул, что "это компенсационная мера" к тем решениям, которые будут приняты в ближайшее время, когда разрешат работать некоторым предприятиям города.
Вице-губернатор добавил, что в вестибюлях метрополитена будут установлены вендинговые автоматы по продаже масок и перчаток
В свою очередь глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова оценила санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе как "еще напряженную". "Прирост заболевших коронавирусной инфекцией сохраняется", - сказала она.
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Башкетова отметила, что решение об ослаблении режима может быть принято, если темпы прироста не будут превышать 2%. При этом, добавила она, сегодня темпы прироста в Петербурге составляют от 7 до 8 %.
За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека, выздоровело 1552 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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